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यूपी में पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे दो और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, अब तक 15 पकड़ाए

Yogesh Yadav लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे दो और संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बुलंदशहर से उमर और फैजान को पकड़ा गया है। इन दोनों को आर्मी कैंट लखनऊ और एयरफोर्स स्टेशन बमरौली की रेकी का जिम्मेदारी मिली थी।

यूपी में पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे दो और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, अब तक 15 पकड़ाए

यूपी से पाकिस्तानियों के लिए काम करने वाले दो और संदिग्ध आतंकियों मोहम्मद उमर और फैजान को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को बुलंदशहर से आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने पकड़ा है।पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर दोनों काम कर रहे थे। इन दोनों ने दहशत का माहौल बनाने के लिए पाकिस्तानी गैंगस्टर आबिद जट्ट के कई स्थानों पर पोस्टर चस्पा किए थे और वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजे थे। एटीएस के अनुसार दोनों को आर्मी कैंट लखनऊ व एयरफोर्स स्टेशन बमरौली की रेकी करने का भी टास्क दिया गया था। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में एटीएस के हत्थे 15 आतंकी चढ़ चुके हैं।

एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश का कहना है कि आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी गैंगस्टर प्रदेश में युवकों को वरगला कर उनके अलग-अलग ग्रुप तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के आतंकी नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए तैयार किए जा रहे माड्यूल पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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इसी कड़ी में दो और संदिग्ध आतंकियों को बुलंदशहर से पकड़ा गया है। दोनों बुलंदशहर के ही निवासी हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर युवाओं को भ्रमित कर और आर्थिक लाभ का प्रलोभन देकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश में सामाजिक सौहार्द, एकता, अखंडता, संप्रभुता व सुरक्षा को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों आरोपितों के पास से आबिद जट्ट के पोस्टर लगाते हुए वीडियो, आबिद जट्ट के पोस्टर व अन्य डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। एटीएस ने दोनों के विरुद्ध लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया है।

वाट्सएप व इंस्टाग्राम से हुआ संपर्क

दोनों आरोपी वाट्सएप व इंस्टाग्राम के माध्यम से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट्ट, हम्माद बरकाती व राणा हुनैन से जुड़े थे। दोनों ने पाकिस्तानी गैंगस्टर के निर्देश पर आबिद जट्ट के फोटो विभिन्न स्थलों पर चस्पा किए थे। दोनों को विभिन्न संवेदनशील स्थलों की रेकी करने के बदले मोटी रकम दिए जाने का लालच दिया गया था। दोनों ने पूछताछ में बुलंदशहर मे कई स्थानों पर पकिस्तानी गैंगस्टर आबिद जट्ट का नाम लिखने, आबिद जट्ट का फोटो-पोस्टर लगाने तथा उसका वीडियो बनाकर अपने आकाओं को भेजने की बात स्वीकार की है।

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मिलने थे 12 हजार रुपये

एटीएस के अनुसार पाकिस्तानी गैंगस्टर ने दोनों आरोपितों को 12 हजार रुपये देने का वादा किया था। दोनों को आर्मी कैंट लखनऊ व एयरफोर्स स्टेशन बमरौली की रेकी के बदले 10 हजार रुपये दिए जाने का भरोसा दिलाया गया था।

अब तक पकड़े गए 15 संदिग्ध आतंकी

एटीएस पाकिस्तानी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे 15 संदिग्ध आतंकियों को अब तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक पांच मुकदमे दर्ज कर इन आरोपितों को गिरफ्तार की गई है। अलग-अलग ग्रुप बनाकर युवकों को अलग-अलग टास्क सौंपे जाने के तथ्य सामने आ चुके हैं। एटीएस कुछ अन्य संदिग्धों की भी तलाश कर रही है। 250 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ भी की जा चुकी है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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