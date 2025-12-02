वाराणसी में दो और सेक्स रैकेट के अड्डे पकड़ाए, नौ युवतियां और चार युवक गिरफ्तार

संक्षेप: वाराणसी में सोमवार देर रात दो और सेक्स रैकेट के अड्डे पकड़े गए हैं। एसओजी-2 और सिगरा पुलिस ने सिगरा क्षेत्र में दो अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर नौ युवतियों और चार युवकों को पकड़ा है। स्पा और फ्लैट में यह रैकेट चल रहा था।

वाराणसी में दो और सेक्स रैकेट पकड़ा गया है। एसओजी-2 और पुलिस ने सोमवार देर रात सिगरा इलाके में चल रहे दोनों सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सिगरा थाना क्षेत्र के एक लॉन के सामने मेलोडी स्पा और त्रिनेत्र भवन के पास की बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 112 में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापेमारी की और नौ युवतियों और चार युवकों को गिरफ्तार किया है। वाराणसी में पिछले दो महीनों में पुलिस ने सेक्स रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अक्टूबर और नवंबर 2025 में कुल पांच बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जिनमें 50 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें ज्यादातर मामले सिगरा, लंका, कैंट और मंडुवाडीह क्षेत्रों में सामने आए हैं।

