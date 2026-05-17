लव मैरिज के 2 महीने बाद विवाहिता की हत्या; ससुरालियों ने फांसी लगाकर मार डाला, पुलिस को ऐसे गुमराह किया

बुलंदशहर में नवविवाहिता की हत्या करने के बाद परिजनों ने करंट से मौत को रंग देने का खूब प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक न चल सकी।मृतक के घर में मौजूद सात वर्षीय बच्चे ने पूरी कहानी पुलिस को बता दी।

बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव भावसी में शनिवार की शाम एक नवविवाहिता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई।गले ,कान और पैर पर चोट के निशान मिले हैं। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्मार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।पुलिस ने पति- ससुर समेत तीन को हिरासत में लिया है। दो माह पहले दोनों ने प्रेम विवाह किया था। हापुड़ के पिलखुआ थाना क्षेत्र के गांव भोवापुर निवासी राजकुमार जाटव ने अपनी पुत्री राधा की शादी गांव भावसी निवासी राजेंद्र के पुत्र विशाल के साथ गत 10 मार्च को की थी।

पति-पत्नी में हुई थी कहासुनी शादी में पंद्रह लाख रुपए खर्च हुए थे। शादी के बाद से विशाल अपनी पत्नी राधा के साथ नगर के मोहल्ला जंगलीपीर में रहते थे। शुक्रवार को विशाल को किसी लड़की से फोन पर बात करते हुए उसकी पत्नी ने देख लिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और शनिवार सुबह पत्नी को भावसी गांव ले आया। आरोप है कि शनिवार की शाम ससुरालियों ने नवविवाहिता राधा (21)वर्ष की फांसी लगाकर हत्या कर दी।

पति-ससुर पर हत्या का आरोप मौत की सूचना पाकर मायके से परिजन मौके पर पहुंचे ओर उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया।सूचना पाकर इंस्पेक्टर औरंगाबाद मोहम्मद असलम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ सिटी प्रखर पांडेय और नायब तहसीलदार ललित नारायण प्रशांत भी मौके पर आ गए और उन्होंने परिजनों को शांत कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।बाद में फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएं है।मृतिका के भाई अंकित ने पति समेत चार आरोपियों को नामजद करते हुए थाने में तहरीर दी है।

करंट से मौत होने का रंग देने किया प्रयास भावसी गांव में नवविवाहिता की हत्या करने के बाद परिजनों ने करंट से मौत को रंग देने का खूब प्रयास किया, लेकिन पुलिस के सामने उनकी एक न चल सकी।मृतक के घर में मौजूद सात वर्षीय बच्चे ने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। परिजनों ने पहले मायके वालों को सूचना दी कि नवविवाहिता को इनवर्टर से करंट लग गया है और उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। हालत गंभीर है। परिजनों ने औरंगाबाद ओर बुलंदशहर के अस्पतालों में ले जाकर औपचारिकता की। चिकित्सकों के नवविवाहिता को मृत घोषित करने पर परिजन शव को गांव ले आए और ग्रामीणों को इनवर्टर के करंट से मौत होने की जानकारी दी।

बुआ की लड़की की साली से किया था प्रेम विवाह ग्रामीणों ने बताया कि विशाल ने बुआ की लड़की की साली राधा से प्रेम विवाह किया था। जनवरी में विशाल की मुलाकात शादी समारोह में राधा से हुई थी।जिसके बाद विशाल ने उसे प्रपोज किया और उसका नंबर ले लिया। दोनों के बीच बातचीत के बात परिजन शादी को राजी हो गए और दस मार्च को दोनों की शादी करा दी।