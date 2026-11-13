राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी को गोली मारने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में पकड़े गए, 10-10 हजार के इनामी

बागपत के गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दो 10-10 हजार के इनामी आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी घायल हो गया। दोनों पर सुरक्षा गार्ड और उसके भाई पर हमला करने का आरोप है।

बागपत: रमाला थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर खड़ाना में दीपावली की रात को पड़ोसियों के बीच हुई गोलाबारी और राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार की देर रात रमाला पुलिस टीम ने 10-10 हजार रुपये के इनामी दो वांछित अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया है। गोपालपुर खडाना गांव में दीपावली की रात हुए विवाद में धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण निवासीगण गोपालपुर खड़ाना ने हाथ में अवैध तमंचा व लाठी-डंडों से लैस होकर जान से मारने की नीयत से राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। साथ ही दूसरे पुत्र विनीत के सिर में डंडा मारकर उसे भी घायल कर दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।

एनकांउटर के बाद दो बदमाश गिरफ्तार इस मामले में घायल के पिता जनकराज ने आरोपियों के खिलाफ रमाला थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। गुरुवार की रात रमाला पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त और वांछित अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित एवं 10-10 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त धीरज और मोनू उर्फ प्रवीण बूढ़पुर रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर ट्यूबवेल के पीछे मौजूद हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्तों की घेराबंदी की। खुद को घिरता देख अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी।

एक बदमाश को लगी गोली पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक आरोपी घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी गन्ने के खेत में घुस गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत और घेराबंदी के बाद दोनों आरोपियों को दबोच लिया। घायल आरोपी धीरज को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने उनके पास दो अवैध तमंचे,दो जिंदा कारतूस और चार खोखे बरामद किए। आपको बता दें दीपावली के चलते सौरभ कुमार छुट्टी लेकर घर आए हुए थे।