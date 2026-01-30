टेक ऑफ के दो मिनट बाद ही पायलट को दिखी वार्निंग लाइट, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

संक्षेप: उड़ान भरते ही विमान के भीतर केबिन प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे कॉकपिट में चेतावनी लाइट जल गई। ऐसे में पायलट ने पहले तो कुछ देर हवा में चक्कर लगाते हुए अपने स्तर से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एटीसी से मदद मांगी। एटीसी ने ‘फुल इमरजेंसी’ घोषित करते हुए रनवे खाली कराया।

सऊदी एयरलाइंस के जेद्दा जा रहे एक विमान को शुक्रवार को आपात परिस्थितियों में वापस अमौसी एयरपोर्ट के रनवे पर उतारना पड़ा। इस विमान में क्रू के 12 सदस्यों सहित 275 यात्री सवार थे। उड़ान भरते ही विमान के भीतर केबिन प्रेशर बढ़ने लगा, जिससे कॉकपिट में चेतावनी लाइट जल गई। ऐसे में पायलट ने पहले तो कुछ देर हवा में चक्कर लगाते हुए अपने स्तर से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसके बाद एटीसी से मदद मांगी। एटीसी ने ‘फुल इमरजेंसी’ घोषित करते हुए रनवे खाली कराया। विमान उतरने के बाद इंजीनियरों ने खराबी दूर की, जिसके बाद यात्रियों को लेकर यह रवाना हुआ।

एटीसी सूत्रों के अनुसार, फ्लाइट एसवी-891 लखनऊ से 12:05 बजे रवाना हुई थी। पायलट को जब गड़बड़ी का पता चला तो हवा में छह चक्कर लगाए। इसके बाद वापस 13:22 बजे रनवे पर लैंड हुई। विमान की खराबी दूर होने के बाद शाम 4:00 बजे विमान जेद्दा के लिए रवाना हो गया।

तुरंत खाली कराया गया रनवे, मेडिकल टीम अलर्ट हुई फ्लाइट से इमरजेंसी सिग्नल मिलने के बाद एटीसी ने तुरंत अमौसी एयरपोर्ट का रनवे खाली करा लिया। उड़ान भरने को तैयार एक विमान को टैक्सी-वे पर भेज दिया गया। यहां उतरने जा रहे विमानों को हवा में होल्ड पर रहने का संदेश दिया गया। साथ ही एयरपोर्ट की मेडिकल टीम और सभी एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद विमान उतरा। गनीमत रही कि किसी यात्री को कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद इंजीनियरों ने विमान की तकनीकी दिक्कतें दूर कीं।