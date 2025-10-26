Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwo minors abducted a girl from her engagement party took her to a secluded spot stuffed a cloth in her mouth gang raped
सगाई से बच्ची को उठा कर सुनसान जगह ले गए दो नाबालिग, मुंह में कपड़ा ठूंस किया गैंगरेप

सगाई से बच्ची को उठा कर सुनसान जगह ले गए दो नाबालिग, मुंह में कपड़ा ठूंस किया गैंगरेप

संक्षेप: काकोरी के एक घर में लड़की की सगाई थी। डीजे बज रहा था। इसी परिवार की एक बच्ची को गांव के ही दो किशोर रात में 11 बजे अगवा कर ले गए। वे दोनों, बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए। आरोप है कि बच्ची द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद बारी-बारी दुष्कर्म किया।

Sun, 26 Oct 2025 11:24 AMAjay Singh संवाददाता, काकोरी
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के काकोरी में एक सगाई के दौरान एक बच्ची को दो नाबालिग लड़के उठाकर सूनसान स्थान पर ले गए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। घटना के बाद पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़ कर आरोपी भाग निकले। घटना का पता चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया है। दूसरे आरोपी की भी तलाश की जा रही है।

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक शुक्रवार रात काकोरी के एक घर में लड़की की सगाई का कार्यक्रम था। डीजे बज रहा था। इस बीच इसी परिवार की एक बच्ची को गांव के ही दो किशोर रात 11 बजे अगवा कर ले गए। दोनों बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए। आरोप है कि बच्ची द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसे नहर पुलिया के पास सुनसान स्थान पर ले गए। वहां दोनों ने नाबालिग लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। दोनों आरोपी बालिका को बदहवास हालत में छोड़कर भाग निकले।

ये भी पढ़ें:साथ खेल रहे दो नाबालिगों ने 8 साल की बच्ची से किया गैंगरेप, ननिहाल में वारदात

उधर, बच्ची के देर से गायब होने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। वे बच्ची की तलाश करने लगे। इसी दौरान बच्ची बदहवास हालत में मिली। तब परिवारीजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दो किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़िता और दोनों आरोपी नाबालिग हैं। मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है।

ये भी पढ़ें:कारोबारी ने इंटर छात्रा को फ्लैट में बुला किया रेप, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती

गैंगरेप में दो भाई दबोचे

वहीं अयोध्या कैंट से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार दो इनामी भाइयों को पुलिस ने शनिवार को लखनऊ के ठाकुरगंज से गिरफ्तार किया है। अयोध्या के कैंट पुलिस ने ठाकुरगंज पुलिस की मदद से राजा और असलम निवासी जलनिगम रोड रेलवे कॉलोनी ठाकुरगंज को पकड़ा। दोनों पर 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस दोनों आरोपियों को अयोध्या ले गई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Gang Rape Gang Rape Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |