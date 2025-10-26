सगाई से बच्ची को उठा कर सुनसान जगह ले गए दो नाबालिग, मुंह में कपड़ा ठूंस किया गैंगरेप

संक्षेप: काकोरी के एक घर में लड़की की सगाई थी। डीजे बज रहा था। इसी परिवार की एक बच्ची को गांव के ही दो किशोर रात में 11 बजे अगवा कर ले गए। वे दोनों, बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए। आरोप है कि बच्ची द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद बारी-बारी दुष्कर्म किया।

उत्तर प्रदेश के काकोरी में एक सगाई के दौरान एक बच्ची को दो नाबालिग लड़के उठाकर सूनसान स्थान पर ले गए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) किया। घटना के बाद पीड़िता को बदहवास हालत में छोड़ कर आरोपी भाग निकले। घटना का पता चलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को पकड़ लिया है। दूसरे आरोपी की भी तलाश की जा रही है।

इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के मुताबिक शुक्रवार रात काकोरी के एक घर में लड़की की सगाई का कार्यक्रम था। डीजे बज रहा था। इस बीच इसी परिवार की एक बच्ची को गांव के ही दो किशोर रात 11 बजे अगवा कर ले गए। दोनों बच्ची को सुनसान जगह पर ले गए। आरोप है कि बच्ची द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपियों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद उसे नहर पुलिया के पास सुनसान स्थान पर ले गए। वहां दोनों ने नाबालिग लड़कों ने नाबालिग लड़की के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। दोनों आरोपी बालिका को बदहवास हालत में छोड़कर भाग निकले।

उधर, बच्ची के देर से गायब होने पर परिवार के लोग परेशान हो गए। वे बच्ची की तलाश करने लगे। इसी दौरान बच्ची बदहवास हालत में मिली। तब परिवारीजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दो किशोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर के मुताबिक पीड़िता और दोनों आरोपी नाबालिग हैं। मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है।