Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एक ही पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग बहनों के शव, रील बनाती थीं दोनों

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
share

शाहजहांपुर में सोमवार को दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव पेड़ से लटका मिला। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने जब दोनों शव देखा तो हड़कप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं, दोनों बहनों की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

two minor sisters Bodies found hanging
दो नाबालिग बहनों का शव फंदे से लटका मिला

UP News: यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। दोनों की उम्र 17 और 15 वर्ष थी। सोमवार सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों बहनों की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

निगोही थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटके मिले। दोनों की उम्र 17 और 15 साल थी। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों बहनें सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। फिलहाल उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटना हरैया गांव की है। सोमवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ से दो लड़कियों के शव लटके देखे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें:छात्रा ने जहर खाकर दी जान, फीस के लिए स्कूल में प्रताड़ित करने का आरोप

रील बनाती थीं दोनों बहनें

एसपी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों लड़कियां सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर साथ रहती थीं। उनके घर भी एक-दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। पुलिस दोनों के परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत की वजह का पता लगाया जाएगा। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:यूपी में एक और नीट छात्र ने की आत्महत्या, साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से था परेशान
Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsएक ही पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग बहनों के शव, रील बनाती थीं दोनों