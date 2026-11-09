एक ही पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग बहनों के शव, रील बनाती थीं दोनों

शाहजहांपुर में सोमवार को दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव पेड़ से लटका मिला। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने जब दोनों शव देखा तो हड़कप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं, दोनों बहनों की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

UP News: यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। दोनों की उम्र 17 और 15 वर्ष थी। सोमवार सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों बहनों की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

निगोही थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटके मिले। दोनों की उम्र 17 और 15 साल थी। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों बहनें सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। फिलहाल उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटना हरैया गांव की है। सोमवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ से दो लड़कियों के शव लटके देखे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।