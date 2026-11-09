एक ही पेड़ से लटके मिले दो नाबालिग बहनों के शव, रील बनाती थीं दोनों
शाहजहांपुर में सोमवार को दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव पेड़ से लटका मिला। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने जब दोनों शव देखा तो हड़कप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं, दोनों बहनों की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।
UP News: यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। दोनों की उम्र 17 और 15 वर्ष थी। सोमवार सुबह खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों बहनों की मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। पुलिस परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।
निगोही थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दो नाबालिग चचेरी बहनों के शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटके मिले। दोनों की उम्र 17 और 15 साल थी। खेतों की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक, दोनों बहनें सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। फिलहाल उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया कि घटना हरैया गांव की है। सोमवार सुबह ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने गांव के बाहर एक पेड़ से दो लड़कियों के शव लटके देखे। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
रील बनाती थीं दोनों बहनें
एसपी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि दोनों लड़कियां सोशल मीडिया पर रील बनाकर पोस्ट करती थीं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वे अक्सर साथ रहती थीं। उनके घर भी एक-दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। पुलिस दोनों के परिजनों और गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मौत की वजह का पता लगाया जाएगा। फिलहाल मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें