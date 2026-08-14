प्रेमी के घर नाबालिग दो छात्राओं ने लगाई फांसी, एक की मौत, दूसरी रस्सी टूटने से बची
यूपी के सहारनपुर में बाली उमर के प्यार का एक खौफनाक अंजाम सामने आया है। स्कूल बंक कर प्रेमी से मिलने युवक के घर दो छात्राएं पहुंच गईं। परिजन भी युवक के घर पहुंचे तो दोनों ने एक ही रस्सी से फांसी लगा लिया। रस्सी टूटने से एक गिर गई, दूसरी की जान चली गई।
यूपी के सहारनपुर में चिलकाना क्षेत्र में गुरुवार को हुई एक घटना से लोग स्तब्ध रह गए। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकलीं दो छात्राएं एक के प्रेमी के घर पहुंच गईं। स्कूल से सूचना मिलने पर परिजन भी यहां पहुंच गए तो घबराहट में दोनों छात्राओं ने खौफनाक कदम उठा लिया। आत्महत्या के लिए एक ही रस्सी से लटक गईं। एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई, जबकि दूसरी रस्सी टूटने के कारण नीचे गिरने से बेहोश हो गई। दोनों के साथ तीसरी छात्रा ने भी स्कूल बंक किया था। वह अपने परिचित के साथ बेहट क्षेत्र में घूमते मिली।
बताया जा रहा है कि स्कूल प्रबंधन ने तीनों छात्राओं के स्कूल नहीं पहुंचने की सूचना परिजनों को दी थी। सहेलियों से जानकारी मिलने के बाद परिजन, आरोपी के मकान पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद दोनों छात्राएं घबरा गईं। इसी बीच आरोपी युवक दक्ष छत के रास्ते भाग गया। दरवाजा नहीं खुलने पर आरोपी का पिता भी मौके पर पहुंच गया। अंदर का नजारा देखा तो हैरान रह गए। एक छात्रा फंदे पर मृत मिली, जबकि दूसरी ने भी आत्महत्या का प्रयास किया और फंदा टूटने के कारण नीचे गिरकर वह बेहोशी की हालात में मिली।
पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया। दूसरी के गले पर निशान मिले और उपचार जारी है। सीओ सदर विकास प्रताप चौहान और थाना प्रभारी विनोद कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए।
युवक के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने की रिपोर्ट
मृतका के परिजनों की तहरीर पर दक्ष के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बताया गया कि दक्ष, छात्राओं को पहले से जानता था और स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले भी छात्राओं को उस मकान के आसपास देखा गया था।
वीडियोग्राफी में मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम
छात्रा की मौत की परिस्थितियों को देखते हुए शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी, ताकि मौत के कारणों और घटना से जुड़े तथ्यों की स्पष्ट जांच हो सके। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तीसरी छात्रा परिचित के साथ बेहट क्षेत्र में मिली
स्कूल में तीनों छात्राओं के नहीं पहुंचने पर परिजनों ने तलाश शुरू की थी। दो छात्राएं चिलकाना में युवक के मकान में मिलीं, जबकि तीसरी छात्रा के अपने परिचित के साथ बेहट क्षेत्र में होने की जानकारी मिली। परिजन वहां पहुंचे और छात्रा को तलाश किया। कुछ समय बाद छात्रा अपने परिचित के साथ मिली जिसके बाद पुलिस ने छात्रा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
एसएसपी अभिनंदर सिंह के अनुसार छात्रा ने आरोपी युवक के घर जाकर सुसाइड किया है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।