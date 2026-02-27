Hindustan Hindi News
कॉलेज में एक-दूजे को दिल दे बैठीं दो नाबालिग सहेलियां, शादी की जिद भी अड़ीं; थाने में हंगामा

Feb 27, 2026 11:56 pm ISTAjay Singh संवाददाता, फिरोजाबाद
जब दोनों सहेलियों के मिलने पर बंदिश लगा दी गई तो एक किशोरी दूसरी किशोरी के घर मिलने पहुंच गई। उसने कहा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। एक किशोरी के परिजन दोनों के साथ को राजी हैं तो दूसरी किशोरी के परिजनों ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा किया तो जान से मार डालेंगे।

कॉलेज में एक-दूजे को दिल दे बैठीं दो नाबालिग सहेलियां, शादी की जिद भी अड़ीं; थाने में हंगामा

UP News: यूपी के फिरोजाबाद के एक कॉलेज में दोनों के बीच ऐसा प्यार हुआ कि किशोरियों ने समलैंगिक विवाह करने का निर्णय ले लिया। अपने इसी उद्देश्य को लेकर दोनों किशोरियां पहले भी भागकर हरियाणा तक जा चुकी हैं। दोबारा घर से भागने की योजना तैयार करने लगी लेकिन परिजन दोनों को थाना उत्तर लेकर पहुंचे। थाना के किशोरियों ने हंगामा कर कहा कि मर जाएंगीं लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगीं।

मामला थाना उत्तर और थाना लाइनपार क्षेत्र से जुड़ा है। थाना उत्तर क्षेत्र के तहत बिहारीनगर की एक किशोरी एवं थाना लाइनपार के अंतर्गत चंदवार गेट निवासी किशोरी की मुलाकात स्टेशन रोड स्थित एमजी इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और एक दूसरे को समझने लगीं। दोनों की बातचीत के दौरान उनको खुद अहसास हुआ कि वे समलैंगिक हैं और एक दूसरे के साथ परिवारों में जाकर समय बिताने लगीं।

ये भी पढ़ें:समलैंगिक पत्नी ने पड़ोसन संग मिल रची खौफनाक साजिश, सुपारी देकर पति की कराई हत्या

इसी बीच दोनों ने कुछ महीने पहले शादी करने का मन बना लिया। दोनों किशोरियां भागकर चली गईं और पुलिस थानों के चक्कर काटती रहीं। जब किशोरियों ने अपने मोबाइल में सिम डाली तो उनकी लोकेशन हरियाणा में मिली और पुलिस दोनों को खोजकर लेकर आई। थाने में दोनों ने साफ कहा था कि वे एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती हैं। एक लड़की ने दूल्हा बनकर दूसरी लड़की की मांग में सिंदूर तक भर दिया था। बाद में पुलिस ने परिवारीजनों को दोनों को सौंप दिया था।

जब दोनों के मिलने पर बंदिश लगा दी तो शुक्रवार को विहारी नगर की किशोरी थाना लाइनपार क्षेत्र की किशोरी के घर मिलने पहुंची। कहा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। एक किशोरी के परिजन दोनों के साथ को राजी हैं तो दूसरी किशोरी के परिजनों ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा किया तो जान से मार डालेंगे। इसी भय के चलते थाना उत्तर में हंगामा किया। किशोरियों ने घर जाने से इंकार कर दिया तथा कहा कि वह एक दूसरे के साथ रहेंगीं। भीड़ के सामने दोनों किशोरियों ने स्पष्ट कहा कि वह शादी करेंगे तथा घर नहीं जाएंगी। लोग काफी देर तक दोनों को समझाते रहे लेकिन उन्होंने बात मानने से इंकार कर दिया।

ये भी पढ़ें:समलैंगिक दोस्त और कुत्तों के साथ सोता है पति, बीवी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

पांच दिन पूर्व किया था आत्महत्या का प्रयास

एक किशोरी की मां ने बताया कि सोमवार को उसकी पुत्री ने दूसरी किशोरी से शादी को लेकर फिनायल का सेवन करते हुए आत्महत्या का प्रयास किया था लेकिन तत्काल जानकारी मिलने के बाद उसे किसी तरह बचा लिया गया।

अब तो साथ जियेंगीं और साथ मरेंगी

थाना उत्तर के बाहर दोनों किशोरियों ने बिना किसी झिझक के लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया और कहा कि अब तो हम शादी कर चुकी हैं। हमारी मांग में सिंदूर भर दिया गया है अब तो साथ जिएंगी और साथ मरेंगी।

