साथ खेल रहे दो नाबालिग लड़कों ने 8 साल की बच्ची से किया गैंगरेप, ननिहाल में शर्मनाक वारदात

Gang rape with Minor Girl: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में दो दिन पहले एक बच्ची के साथ दो बच्चों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि साथ खेलने के दौरान दोनों लड़कों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बुआ की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। पुलिस सोमवार को दोनों बाल अपचारियों को बंदी सुधार गृह गोरखपुर भेजेगी। इस घटना को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल है।

