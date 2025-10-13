Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwo minor boys gang raped an 8 year old girl while playing together shameful incident at her maternal grandparents home

साथ खेल रहे दो नाबालिग लड़कों ने 8 साल की बच्ची से किया गैंगरेप, ननिहाल में शर्मनाक वारदात

10 अक्तूबर की शाम 7 बजे के करीब नाना के घर के पड़ोस में खेल रही थी। उसके साथ दो अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। आरोप है कि उन दोनों लड़कों ने लड़की के साथ गलत काम किया। पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर उन्हें अभिरक्षा में ले लिया है। मामले की जांच-पड़ताल जारी है।

Ajay Singh संवाददाता, कुशीनगरMon, 13 Oct 2025 06:20 AM
share Share
Follow Us on
साथ खेल रहे दो नाबालिग लड़कों ने 8 साल की बच्ची से किया गैंगरेप, ननिहाल में शर्मनाक वारदात

Gang rape with Minor Girl: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में दो दिन पहले एक बच्ची के साथ दो बच्चों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि साथ खेलने के दौरान दोनों लड़कों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता के बुआ की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। पुलिस सोमवार को दोनों बाल अपचारियों को बंदी सुधार गृह गोरखपुर भेजेगी। इस घटना को लेकर गांव में आक्रोश का माहौल है।

महराजगंज थाना क्षेत्र के घुघली थाना क्षेत्र की आठ साल की एक लड़की कुशीनगर के अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने ननिहाल में रह कर कक्षा दो में पढाई करती है। उसके माता-पिता दोनों बाहर रहते हैं। वे मूल रूप से गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।बच्ची की बुआ ने शनिवार को पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया कि भतीजी अपने ननिहाल में रहती है।

ये भी पढ़ें:11 वीं की छात्रा को खींचकर बाग में ले गए 5 दरिंदे, गैंगरेप; एनकाउंटर में एक घायल

वह 10 अक्तूबर की शाम सात बजे के करीब नाना के घर के पड़ोस में खेल रही थी। उसके साथ दो अन्य बच्चे भी खेल रहे थे। आरोप है कि उन दोनों लड़कों ने भतीजी के साथ गलत काम किया। पुलिस ने दोनों लड़कों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज कर दोनों बाल अपचारियों को अभिरक्षा में ले लिया है। दोनों बाल अपचारियों को पुलिस सोमवार को बंदी सुधार गृह गोरखपुर भेजेगी। वहीं पीड़िता का मेडिकल कराकर बयान कराने में जुटी हुई है।

ये भी पढ़ें:शिक्षिका के आने पर बाहर चले जाते थे घरवाले, छात्र का रिश्तेदार करता रहा रेप

क्या बोली पुलिस

सीओ कसया कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि अहिरौली बाजार क्षेत्र में बालिका के साथ खेलने के दौरान बालकों द्वारा गलत काम करने का मामला सामने आया है। शिकायत सामने आने के बाद पीड़िता की बुआ की तहरीर पर दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Gang Rape Gang Rape Case UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |