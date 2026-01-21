यूपी के मेडिकल कॉलेज में MBBS के 2 छात्रों के साथ रैगिंग, सीनियरों ने पीटने के बाद जूते चटवाए

संक्षेप: महराजगंज के केएमसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के दो छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों ने दोनों को बेरहमी से पीटा। उनसे जूते चटवाए। इस दौरान एक छात्र बेहोश भी हो गया।

यूपी के महराजगंज के केएमसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के दो छात्रों के साथ रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सीनियर छात्रों ने दोनों को बेरहमी से पीटा। उनसे जूते चटवाए। इस दौरान एक छात्र बेहोश हो गया। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में सात सीनियर छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वाराणसी जनपद के कैंट थाना क्षेत्र और गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र सोमवार की देर शाम कहीं जा रहे थे। आरोप है कि एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्रों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी रैगिंग की। रैगिंग देने से इनकार करने पर सीनियरों ने दोनों जूनियरों की बेरहमी से पिटाई की। उन्होंने दोनों से जूते चटवाए और तरह-तरह से अपमानित किया।

सीनियर छात्रों द्वारा जूनियरों को मारने-पीटने और रैगिंग लिए जाने की सूचना पर सुरक्षा गार्ड और शिक्षक दौड़कर पहुंचे। हालांकि तब तक सीनियर छात्र वहां से भाग गए। पीड़ित छात्रों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी। पुलिस मेडिकल कॉलेज पहुंची और दोनों से बातचीत के बाद उनके परिजनों को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। उधर, छात्रों की रैंगिंग की जानकारी पाकर उनके परिवारीजन अस्पताल पहुंच गए। दोनों को लेकर रात में ही 11 बजे कोतवाली पहुंचे और तहरीर दी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित छात्रों की तहरीर के आधार पर आरोपित सातों सीनियर छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रही है।