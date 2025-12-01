रफ्तार की मार; MBBS छात्रों की बाइक डिवाइडर से टकराई, हेलमेट भी फटे, दोनों की मौत

संक्षेप: यूपी में एक बार फिर रफ्तार की मार देखने को मिली है। आगरा-मथुरा हाईवे पर मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस थर्ड इयर के दो छात्रों की मौत हो गई है। हादसा इतना भीषण था कि डिवाइडर टकराने के बाद दोनों छात्रों के हेलमेट भी फट गए हैं।

आगरा-मथुरा हाइवे पर शनिवार की शाम हुए हादसे में एनएन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस तृतीय वर्ष के दो छात्रों की मौत हो गई। इनमें एक छात्र आगरा और दूसरा हरदोई का रहने वाला था। बाइक से जा रहे दोनों छात्रों के सिर डिवाइडर से इतनी तेज टकराए कि हेलमेट भी फट गया। सूचना पर एसएन मेडिकल कॉलेज में मातम छा गया। मोर्चरी और एमरजेंसी के बाहर रात तक छात्रों और डॉक्टरों की भीड़ लगी रही। पुलिस ने रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराया है।

थाना हरीपर्वत पुलिस ने बताया कि घटना शाम छह बजे की है। एमबीबीएस के दोनों छात्र बाइक से मथुरा की ओर जा रहे थे। आईएबीटी पुल से पहले कट के पास बाइक अनियंत्रित होकर पलटी और दोनों छात्रों के सिर डिवाइडर से टकरा गए। गंभीर चोट लगने के बाद दोनों के मुंह और सिर से खून बहने लगा। इससे वहां अफरा-तफरी मच गई। हाइवे पर यातायात ठहर गया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों छात्रों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी मिलते ही साथी छात्र वहां पहुंच गए। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देख एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते दोनों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान सिद्ध गर्ग (22) पुत्र राजेश अग्रवाल निवासी विमल वाटिका कमला नगर और तनिष्क गुप्ता (22) पुत्र अरविंद गुप्ता निवासी सी-489, आवास विकास कॉलोनी हरदोई के रूप में हुई। आगरा निवासी सिद्ध के पिता राजेश अग्रवाल जनरेटर स्पेयर का कारोबार करते हैं। उनके घर जब सूचना पहुंची तो विमल वाटिका में शोक की लहर दौड़ गई।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल सिद्ध गर्ग की मौत की सूचना मिलते ही परिजन एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंच गए। बेटे का शव देखते ही मां-बाप दहाड़ मारकर रोने लगे। उनके विलाप से वहां मौजूद छात्र भी भावुक हो गए। दर्द से भरे परिजनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। सिद्ध के बड़े भाई बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अक्षत गर्ग को भी दुखद समाचार दिया गया। सिद्ध और तनिष्क के खोने का साथियों को गहरा सदमा लगा है। साथी छात्र मेडिकल कॉलेज में बार-बार दोनों को याद कर रहे थे।