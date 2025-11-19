Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwo marriages in four days a year of hiding the truth and sharing love both wives arrive at the police station together
चार दिन में दो शादी, साल भर असलियत छिपा बांटता रहा प्यार; दोनों पत्नियां एक साथ थाने पहुंची

चार दिन में दो शादी, साल भर असलियत छिपा बांटता रहा प्यार; दोनों पत्नियां एक साथ थाने पहुंची

संक्षेप: डिलिवरी ब्वाय रामकृष्ण दूबे उर्फ राहुल ने 19 अक्तूबर 2023 को खुशबू से बिना अपने परिवारीजनों को बताए कोर्ट मैरिज की थी। जब परिवारीजनों को इसकी जानकारी हुई, तो 30 नवंबर 2024 को दोनों का रीति रिवाज से विवाह कराया गया। खुशबू से शादी के चार दिन बाद ही राहुल ने चार दिसंबर 2024 को दूसरी शादी कर ली थी।

Wed, 19 Nov 2025 12:18 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
share Share
Follow Us on

Two marriages in four days: यूपी के प्रयागराज में एक डिलीवरी बॉय ने गजब कर डाला। उसने चार दिन के अंतराल पर दो शादियां कीं। एक पत्नी को शहर में रखा, दूसरी को गांव में। साल भर तक दोनों पत्नियों से असलियत छिपाकर दोनों के साथ प्यार बांटता रहा। शहर में रहने वाली पत्नी ने पिछले 25 अक्टूबर को एक बेटी को भी जन्म दिया। तब तक दोनों में से किसी पत्नी को अपने पति की हकीकत का अंदाज नहीं था। भेद तो तब खुला जब शहर में रहने वाली पत्नी अपनी ससुराल पहुंच गई। दोनों पत्नियों की पहली बार फोन पर बात हुई। पूरी जानकारी होने पर दोनों एक साथ थाने पहुंचीं और पति के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मामला प्रयागराज के सरायइनायत थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार डिलिवरी ब्वाय रामकृष्ण दूबे उर्फ राहुल ने 19 अक्तूबर 2023 को खुशबू से बिना अपने परिवारीजनों को बताए कोर्ट मैरिज की थी। जब परिवारीजनों को इसकी जानकारी हुई, तो 30 नवंबर 2024 को दोनों का रीति रिवाज से विवाह कराया गया। राहुल अपनी पत्नी खुशबू के साथ प्रयागराज में किराए के कमरे में रहने लगा। बीते 25 अक्तूबर को खुशबू ने एक बेटी को भी जन्म दिया। आरोप है कि खुशबू से शादी के चार दिन बाद ही राहुल ने चार दिसंबर 2024 को दूसरी शादी कर ली थी।

कुछ दिन पहले खुशबू जब अपनी ससुराल पहुंची, तो उसे राहुल की दूसरी शादी करने की जानकारी हुई। आरोप है कि आपत्ति जताने पर राहुल ने खुशबू के साथ मारपीट की। उसने अपनी नवजात बच्ची तक को मारने की कोशिश की। राहुल की करतूत और धोखे से आजिज दोनों पत्नियां खुशबू और शिवांगी ने आपस में बात की और इस मामले में राहुल को सबक सिखाने की ठान ली। दोनों संयुक्त रूप से सरायइनायत थाने में राहुल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। थाना प्रभारी संजय गुप्ता ने बताया कि तहरीर के आधार पर नामजद एफआईआर दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ससुरालियों पर लगे आरोप की विवेचना की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:यूपी के प्राइमरी शिक्षकों पर अब ऐसे ही नहीं हो जाएगा ऐक्शन; सभी BSA को आदेश जारी
ये भी पढ़ें:अपराध किया तो बचोगे नहीं, कीमत चुकानी होगी; क्रिमिनलों को योगी की सीधी चेतावनी
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |