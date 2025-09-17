मामाओं ने 11 महीने के भांजे को मौत के घाट उतारा, ताऊ के बेटे से शादी करने के कारण बहन से थे नाराज

मुजफ्फरनगर में दो मामाओं ने मिलकर 11 महीने के भांजे की हत्या कर दी। यहां तक कि अपनी बहन को भी जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल महिला का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां दो मामाओं ने मिलकर 11 महीने के भांजे की हत्या कर दी। यहां तक कि अपनी बहन को भी जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल महिला का दिल्ली के अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं, पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है। उधर, घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी व एसपी सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया।

ये मामला प्रेमपुरी मोहल्ले का है। बागपति के बड़ौत के रहने वाली पार्वती अपनी 30 वर्षीय विवाहित बेटी छोटी व 11 महीने के नाती अभिषेक के साथ किराये के मकान में रहती है। सोमवार को पार्वती के बेटे आकाश व अरविंद आए। रात में किसी बात को लेकर उनका अपनी बहन छोटी के साथ विवाद हो गया। इस पर दोनों भाइयों ने बहन के साथ मारपीट की और बेल्ट से गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। मारपीट के दौरान बच्चा गोद से उछलकर दूर जा गिरा। मारपीट के दौरान छोटी का 11 माह का बेटा चिल्लाने लगा। आरोप है कि दोनों मामा ने मिलकर बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले व मकान के ऊपरी मंजिल रह रहे दूसरे किराएदार नीचे आ गए। हालांकि तब तक दोनों आरोपी भाई मौके से फरार हो गए थे।

उधर जानकारी मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे दिल्ली रैफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी संजय कुमार वर्मा व एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारी ने पडौसियों व आसपास के लोगों से घटना को लेकर जांच की। बताया जा रहा है कि मारपीट के दौरान महिला चिल्लाती रही, लेकिन उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आयी। रात्रि में लगभग 2 बजे आरोपियों ने अपनी बहन के साथ मारपीट की थी और सुबह के समय पुलिस को घटना की जानकारी दी गयी।