लखनऊ से भोपाल शिफ्ट होंगे दो बड़े सरकारी कार्यालय, आदेश जारी; 45 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दो बड़े सरकारी कार्यालय भोपाल शिफ्ट होंगे।आदेश के अनुसार, मुख्य अभियंता (उत्तर) कार्यालय और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन (आईडी) कार्यालय को लखनऊ से भोपाल शिफ्ट किया जाएगा।
UP News: जल शक्ति मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने लखनऊ स्थित अपने दो महत्वपूर्ण कार्यालयों को भोपाल स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अभिकरण मुख्यालय की ओर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार मुख्य अभियंता (उत्तर) कार्यालय और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन (आईडी) कार्यालय को लखनऊ से भोपाल शिफ्ट किया जाएगा।
मंत्रालय के उप निदेशक (प्रशासन) खुशाल सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रायपुर में निदेशक (एमएंडए) नीलम नारोलिया को मुख्य अभियंता लेवल-द्वितीय एवं मुख्य अभियंता (उत्तर) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उन्होंने 19 मई को कार्यभार ग्रहण किया। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग में सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कार्यालयों की शिफ्टिंग को लेकर निर्णय लिया गया। इसी क्रम में सक्षम प्राधिकारी ने मुख्य अभियंता (उत्तर) नीलम नारोलिया को लखनऊ स्थित कार्यालयों को भोपाल स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है।
विस्तृत कार्ययोजना सात दिनों के भीतर एनडब्ल्यूडीए मुख्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश
जिन कार्यालयों को स्थानांतरित किया जाएगा, उनमें मुख्य अभियंता (उत्तर), एनडब्ल्यूडीए कार्यालय, लखनऊ और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन, एनडब्ल्यूडीए, लखनऊ शामिल हैं। मुख्य अभियंता (उत्तर) का कार्यालय विशाल खंड गोमती नगर और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन का कार्यालय इंदिरा नगर के ‘ए’ ब्लॉक में स्थित है। जल शक्ति मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कार्यालय स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत कार्ययोजना सात दिनों के भीतर एनडब्ल्यूडीए मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
सचिवालय लेखा संवर्ग पुनर्गठित, 37 पद बढ़े
वहीं सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है। इसके फलस्वरूप 37 पद बढ़े हैं।संवर्ग पुनर्गठन के बाद संवर्ग में विशेष सचिव की संख्या चार हो जाएगी जबकि संयुक्त सचिव के पद बढ़कर सात हो जाएंगे। इसी तरह अब उपसचिव 11, अनुसचिव 17, अनुभाग अधिकारी 48, समीक्षा अधिकारी 144 और सहायक समीक्षा अधिकारी 48 हो जाएंगे। पहले इस संवर्ग में पदों की कुल संख्या 242 थी जो अब बढ़कर 279 हो गई है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें