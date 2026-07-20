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सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले एलयू के 2 लॉ छात्र सस्पेंड, हॉस्टल से निष्कासन

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले लखनऊ विश्वविद्यालय के 2 लॉ छात्र सस्पेंड को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें छात्रावास से निष्कासित करते हुए आवंटित कमरे निरस्त कर दिए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट में हंगामा करने वाले एलयू के 2 लॉ छात्र सस्पेंड, हॉस्टल से निष्कासन

सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के प्रतिकूल आचरण के आरोप में गिरफ्तार लखनऊ विश्वविद्यालय के दो विधि छात्रों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। कुलानुशासक कार्यालय ने दोनों छात्रों को तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही उन्हें छात्रावास से निष्कासित करते हुए आवंटित कमरे निरस्त कर दिए गए हैं। दोनों के विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है।

एलयू की ओर से सोमवार को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई 11 जुलाई को दर्ज एफआईआर संख्या-108/2026 और अनुशासन समिति की 15 जुलाई की आख्या के आधार पर की गई है। आदेश में कहा गया है कि छात्रों पर देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्थान, सुप्रीम कोर्ट, की गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने का आरोप है। कार्रवाई की जद में आए छात्रों में एलएलबी पांच वर्षीय पंचम सेमेस्टर के छात्र प्रबल प्रताप सिंह, और चंद्र भान शामिल हैं। दोनों पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अभद्र व्यवहार, सुरक्षा कर्मी से मारपीट और न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी।

नोटिस प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के भीतर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश

एलयू ने आदेश में दोनों छात्रों को निर्देश दिया है कि नोटिस प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के भीतर कुलानुशासक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि उन्हें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध अंतिम अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

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दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची एलयू

लखनऊ विवि नवीन परिसर स्थित विधि संकाय में जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम आई थी। जो इन दोनों छात्रों के बारे में जानकारी हासिल कर वापस चली गई। विश्वविद्यालय ने सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक और प्रतिष्ठित न्यायिक संस्थान के गरिमा के प्रतिकूल आचरण करने को लेकर छात्रों पर कठोर कार्रवाई है।

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दूसरे मामले में लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई का प्रदर्शन

वहीं आज सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजवादी छात्र सभा और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए), पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परिवर्तन चौक से हजरतगंज तक मार्च निकालने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की हुई। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों के माध्यम से इको गार्डन भेज दिया।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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