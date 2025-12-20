दो प्रेमियों ने गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर की हत्या, डीजल डालकर जलाया शव; रोज की डिमांड से आ चुके थे तंग

संक्षेप: यूपी में 2 प्रेमियों ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। फिर डीजल डालकर शव जला दिया। पुलिस मुठभेड के बाद देर शाम दोनों को गिरफ्तार कल लिया गया। पूछताछ किए जाने पर उन्होंने बताया कि वह रोज-रोज की फरमाइशों से तंग आ गए थे।

यूपी के कन्नौज से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां तीन दिन पहले निगोह मोड़ पर महिला का जला शव मिलने के मामले में पुलिस ने शुक्रवार शाम मुठभेड़ में उसके दो प्रेमियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने बताया कि वह रोज-रोज की फरमाइशों से आजिज आकर कानपुर की महिला की हत्या कर उसका शव डीजल से जला दिया था। पुलिस ने इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं।

शुक्रवार देर शाम छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कैरदा रोड पर लक्षीराम नगला गांव के आगे अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट होने से गांव के लोग बाहर निकल आए। कुछ देर बाद पता चला कि बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल शुक्लागंज निवासी एहतशाम और असलान को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने घटना के संबंध में सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में एहतशाम ने बताया कि तीन दिन पहले कानपुर नगर के बकरमंडी की रहने वाली 30 वर्षीय मुस्कान उर्फ जन्नत की हत्या कर उसका शव डीजल डालकर जला दिया था ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके।

उसने बताया कि वह तलाकशुदा मुस्कान से तीन साल से मोहब्बत करता था। उसे पता चला कि वह उसके दोस्त असलान से भी फोन पर बात करती है। मना करने पर भी वह नहीं मानी। मुस्कान दोनों से बात करती थी और उनसे तरह-तरह की डिमांड करती थी। कभी महंगे गिफ्ट तो कभी रुपयों की मांग करती थी। एहतशाम ने बताया कि यह बात असलान को बताई तो उसने भी बात करना स्वीकारा। इस दोनों ने मुस्कान की हत्या की योजना बनाई। मंगलवार शाम मुस्कान को असलान ने शुक्लागंज स्थित घर बुलाया गया। जहां एहतशाम के साथ मिलकर गला घोंट हत्या कर दी। एहतशाम ने भाई अल्तमस की क्रेटा कार में कम्बल में लपेट शव रखा और असलान के साथ शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़े। कन्नौज के छिबरामऊ निगोह मोड़ पर डीजल डालकर शव जला दिया।

शव ले जाने वाली कार पर लिखा था पत्रकार कानपुर की तलाकशुदा महिला को मारकर शव कन्नौज तक ले जाने में जिस कार का प्रयोग किया गया उस पर पत्रकार लिखा था। यह कार घटना के मुख्य अभियुक्त एहतशाम के बड़े भाई अल्तमस की है। बताया गया कि उसके घर में कोई पत्रकार नहीं है फिर भी रौब दिखाने के लिए उसने लिखा रखा था।