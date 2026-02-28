Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

थाने के बाहर दो लड़कियों का हाईवोल्टेज ड्रामा, सरेआम किया प्यार का इजहार, बोलीं- हमने शादी कर ली है...

Feb 28, 2026 06:35 am ISTPawan Kumar Sharma फिरोजाबाद
share Share
Follow Us on

एक कॉलेज में पढ़ने वाली दो किशोरियों के बीच दोस्ती इतनी गहरी हुई कि उन्होंने साथ रहने का फैसला कर लिया। परिजनों की आपत्ति के बाद मामला थाने तक पहुंच गया, जहां दोनों ने हंगामा करते हुए साफ कहा कि वे एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी।

थाने के बाहर दो लड़कियों का हाईवोल्टेज ड्रामा, सरेआम किया प्यार का इजहार, बोलीं- हमने शादी कर ली है...

यूपी के फिरोजाबाद के एक कॉलेज में दोनों के बीच ऐसा प्यार हुआ कि किशोरियों ने समलैंगिक विवाह करने का निर्णय ले लिया। अपने इसी उद्देश्य को लेकर दोनों किशोरियां पहले भी भागकर हरियाणा तक जा चुकी हैं। दोबारा घर से भागने की योजना तैयार करने लगी लेकिन परिजन दोनों को थाना उत्तर लेकर पहुंचे। थाना के किशोरियों ने हंगामा कर कहा कि मर जाएंगी लेकिन वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी।

मामला थाना उत्तर और थाना लाइनपार क्षेत्र से जुड़ा है। थाना उत्तर क्षेत्र के तहत बिहारीनगर की एक किशोरी एवं थाना लाइनपार के अंतर्गत चंदवार गेट निवासी किशोरी की मुलाकात स्टेशन रोड स्थित एमजी इंटर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और एक-दूसरे को समझने लगीं। दोनों की बातचीत के दौरान उनको खुद अहसास हुआ कि वे समलैंगिक हैं और एक दूसरे के साथ परिवारों में जाकर समय बिताने लगीं।

ये भी पढ़ें:जीजा-साली ने कबाड़ी को फंसाया, न्यूड वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर मांगे तीन लाख

इसी बीच दोनों ने कुछ महीने पहले शादी करने का मन बना लिया। दोनों किशोरियां भागकर चली गईं और पुलिस थानों के चक्कर काटती रहीं। जब किशोरियों ने अपने मोबाइल में सिम डाली तो उनकी लोकेशन हरियाणा में मिली और पुलिस दोनों को खोजकर लेकर आई। थाने में दोनों ने साफ कहा था कि वे एक-दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहना चाहती हैं। एक लड़की ने दूल्हा बनकर दूसरी लड़की की मांग में सिंदूर तक भर दिया था। बाद में पुलिस ने परिवारीजनों को दोनों को सौंप दिया था।

ये भी पढ़ें:मैरिज होम में घराती-बाराती भिड़े, किसी ने फेंकी कुर्सी तो किसी ने उछाला गर्म तेल

अब दोनों के मिलने पर बंदिश लगा दी तो शुक्रवार को विहारी नगर की किशोरी थाना लाइनपार क्षेत्र की किशोरी के घर मिलने पहुंची। कहा कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। एक किशोरी के परिजन दोनों के साथ को राजी हैं तो दूसरी किशोरी के परिजनों ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा किया तो जान से मार डालेंगे। इसी भय के चलते थाना उत्तर में हंगामा किया। किशोरियों ने घर जाने से इनकार कर दिया तथा कहा कि वह एक-दूसरे के साथ रहेंगी। भीड़ के समक्ष दोनों किशोरियों ने स्पष्ट कहा कि वह शादी करेंगे तथा घर नहीं जाएंगी। लोग काफी देर तक दोनों को समझाते रहे लेकिन उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया।

ये भी पढ़ें:युवती ने प्यार में फंसाकर युवक का कराया जबरन खतना, बंधक करंट लगाने का भी आरोप

पांच दिन पूर्व किया था आत्महत्या का प्रयास

एक किशोरी की मां ने बताया कि सोमवार को उसकी बेटी ने दूसरी किशोरी से शादी को लेकर फिनायल का सेवन करते हुए आत्महत्या का प्रयास किया था लेकिन तत्काल जानकारी मिलने के बाद उसे किसी तरह बचा लिया गया।

अब तो साथ जियेंगी और साथ मरेंगी

थाना उत्तर के बाहर दोनों किशोरियों ने बिना किसी झिझक के लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया और कहा कि अब तो हम शादी कर चुकी हैं। हमारी मांग में सिंदूर भर दिया गया है अब तो साथ जिएंगी और साथ मरेंगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Firozabad Firozabad News Firozabad Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |