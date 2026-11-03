दो लेखपालों को बंधक बनाया, नायब तहसीलदार का पैर तोड़ा; अवैध खनन की सूचना पर पहुंची थी टीम

सुलतानपुर में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे राजस्व अधिकारियों पर खनन माफियाओं और उनके गुर्गों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना उग्र था कि राजस्व कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। माफियाओं ने नायब तहसीलदार को लाठियों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनका पैर टूट गया।

सुलतानपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में सोमवार की देर रात अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे राजस्व अधिकारियों पर खनन माफियाओं और उनके गुर्गों ने लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में सदर तहसील के नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव का पैर टूट गया। यही नहीं माफियाओं ने टीम में शामिल दो लेखपालों को बंधक बनाकर उनकी जमकर पिटाई की। इस मामले में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।

खनन विभाग के साथ तहसील प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि सुलतानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर इमिलिया गांव में बड़े पैमाने पर रात के अंधेरे में अवैध खनन का काला कारोबार चल रहा है। सोमवार की रात तहसील प्रशासन को एक बार फिर अवैध खनन की सूचना मिली। एसडीएम सदर के आदेश पर नायब तहसीलदार सदर धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में राजस्व टीम खनन को रोकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निकली, टीम में लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह और सुमित कुमार भी शामिल थे। मौके पर पहंची टीम को देख कारोबारी वहां से हट गए थे। मौके पर पहुंची टीम ने जांच शुरू की। बताया जाता है कि जांच के लिए जैसे ही टीम मौके पर पहुंची और अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया, बेखौफ हो चुके खनन माफिया और भारी संख्या में लामबंद उनके गुर्गों ने प्रशासनिक टीम को चारों तरफ से घेर लिया। बिना किसी डर के बदमाशों ने सरकारी टीम पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला बोल दिया।

अधिकारियों को बंधक बनाकर पीटा, पैर तोड़ा प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों के अनुसार हमला इतना उग्र था कि राजस्व कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। माफियाओं ने नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव को जमीन पर गिराकर लाठियों से बेरहमी से पीटा, जिससे उनका पैर टूट गया। दुस्साहस की हद तो तब हो गई जब दबंगों ने लेखपाल कुंवर बृजेश सिंह और सुमित कुमार को अपने कब्जे में लेकर कुछ समय के लिए बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई की। टीम के अन्य सदस्यों को भी गंभीर चोटें आई हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भारी बवाल काटते हुए मौके से फरार हो गए।

हालत नाजुक, लखनऊ चिकित्सा विश्वविद्यालय रेफर घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर दौड़ा। लहूलुहान हालत में नायब तहसीलदार और दोनों लेखपालों को तुरंत सुल्तानपुर जिला मेडिकल कॉलेज की आपातकालीन सेवा (इमरजेंसी) में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में शुरुआती इलाज के दौरान डॉक्टरों ने नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव की हालत को बेहद नाजुक और पैर के मल्टीपल फ्रैक्चर को देखते हुए केजीएमयू रेफर कर दिया है। दोनों घायल लेखपालों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।