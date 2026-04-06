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कचहरी में दो वकीलों में मारपीट; एक ने मार दी गोली, दिनदहाड़े फायरिंग की आवाज से दौड़ीं एसपी

Apr 06, 2026 02:52 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी में भरी कचहरी के अंदर दो वकील आपस में ही भिड़ गए। दोनों वकील एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पहले तो कहासुनी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते मारपीट होने लगी।

कचहरी में दो वकीलों में मारपीट; एक ने मार दी गोली, दिनदहाड़े फायरिंग की आवाज से दौड़ीं एसपी

Lakhimpur Kheri News: लखीमपुर खीरी में भरी कचहरी के अंदर दो वकील आपस में ही भिड़ गए। दोनों वकील एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पहले तो कहासुनी शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते मारपीट होने लगी। बातचीत इतनी बढ़ गई कि एक वकील ने दूसरे पर फायर कर दिया। गोली दूसरे अधिवक्ता को जा लगी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। दिन दहाड़े कचहरी में गोली की आवाज से अफरा-तफरी मच गई। घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर ही डीएम और एसपी के ऑफिस भी मौजूद हैं। गोली चलने की जानकारी जब अफसरों को लगी तो एसपी डॉ. ख्याति गर्ग, एएसपी पवन गौतम मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटना की जानकारी ली। गोली लगने से घायल वकील को अस्पताल में भर्ती कराया गया र्है। पुलिस विवाद की वजह तलाशने में लगी है।

शहर के मोहल्ला कमलापुरी में रहने वाले अधिवक्ता जितेंद्र राज सोमवार के सुबह कचहरी में अपने तख्त पर बैठे थे। पास में ही उनके परिवार के विराट राज का भी तख्त है। दोनों परिवारों में विवाद चल रहा है। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह कचहरी में किसी बात को लेकर उनके बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद दोनों पक्षों में हेलमेट, जंजीर आदि से मारपीट हुई। मारपीट के दौरान ही विराट राज के पक्ष के एक अधिवक्ता ने फायर कर दिया।

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गोली लगते ही जमीन पर गिरा वकील

गोली वकील जितेंद्र राज को जा लगी। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया। अचानक हुई इस घटना से पूरी कचहरी में हड़कम्प मच गया। सूचना पाकर एसपी ख्याति गर्ग, एएसपी पवन गौतम, एएसपी सिटी विवेक तिवारी और शहर कोतवाल राजेश सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। घायल को आनन फानन जिला अस्पताल मोतीपुर ले जाया गया। जहां उसका इलाज जारी है। उधर बताया जा रहा है कि आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

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पांच दिन पहले शाहजहांपुर में भी भिड़ गए थे वकील

इसी तरह पांच दिन पहले शाहजहांपुर भी दो वकीलों में मारपीट हो गई थी। भरी कचहरी में सीट पर बैठने को लेकर दोनों एक-दूसरे को जमकर सूता था। दोनों वकीलों के बीच हुई इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। विवाद में दोनों पक्षों से कई वकील बाद में शामिल हुए थे। पीड़ित वकील ने सदर थाने में तहरीर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया था।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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