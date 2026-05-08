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सेफ्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत, NDRF टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेफ्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। फायरबिग्रेड व एनडीआरएफ टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने टैंक की दीवार तोड़कर दोनों मृतकों को निकाला।

सेफ्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत, NDRF टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची

UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेफ्टिक टैंक की सफ़ाई करने उतरे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। फायरबिग्रेड व एनडीआरएफ टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने टैंक की दीवार तोड़कर दोनों मृतकों को निकाला। क्षेत्र के नवीपनाह गांव मे मयंक सिंह का मकान बन रहा है। मकान के बाहर शौचालय का नया सेफ्टिक टैंक बनाया गया है।

शुक्रवार दोपहर बाद लगभग ढाई बजे गांव के ही मजदूर राजेश (30) व रिंकू (33) शौचालय टैंक के अंदर मिट्टी आदि गंदगी साफ करने के लिये पहले राजेश टैंक के अंदर उतर गए। काफी देर तक जब राजेश ने कोई हलचल नहीं की तो वहीं काम कर रहे रिंकू ने उसे आवाज दी पर कोई जवाब न मिलने से घबराए रिंकू भी टैंक के अंदर उतर गए। रिंकू भी अंदर जाते ही बेहोश हो गए। बाहर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर पूरी बात बताई व मदद के लिये कहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरबिग्रेड को व एनडीआरएफ टीम को सूचना देकर जल्दी से जल्दी पहुंचने को कहा। दो घंटे तक जब फायरब्रिगेड व एनडीआरएफ टीम मदद के लिये नहीं पहुची तो ग्रामीणों ने खुद ही फावड़े और बेल्चे आदि से खुदाई कर लगभग पांच बजे शव को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाये जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राजेश के परिवार में पत्नी सरोजनी व एक बेटा व एक बेटी है। वहीं रिंकू की पत्नी रिंकी व एक बेटा है।

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परिवार हर सम्भव सरकारी मदद की जायेगी: एसडीएम

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉक्टर वसीम खान ने बताया कि टैंक में दम घुटने से मौत हुई है। शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान नहीं मिले है। टैंक में जहरीली गैस भी हो सकती है पर पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। उपजिलाधिकारी अंकित मौर्या ने बताया कि परिवार हर सम्भव सरकारी मदद की जायेगी । प्रभारी थानाध्यक्ष मो रौशन ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। दोनों शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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