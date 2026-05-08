सेफ्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत, NDRF टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेफ्टिक टैंक में उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। फायरबिग्रेड व एनडीआरएफ टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने टैंक की दीवार तोड़कर दोनों मृतकों को निकाला।
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सेफ्टिक टैंक की सफ़ाई करने उतरे दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। फायरबिग्रेड व एनडीआरएफ टीम दो घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने टैंक की दीवार तोड़कर दोनों मृतकों को निकाला। क्षेत्र के नवीपनाह गांव मे मयंक सिंह का मकान बन रहा है। मकान के बाहर शौचालय का नया सेफ्टिक टैंक बनाया गया है।
शुक्रवार दोपहर बाद लगभग ढाई बजे गांव के ही मजदूर राजेश (30) व रिंकू (33) शौचालय टैंक के अंदर मिट्टी आदि गंदगी साफ करने के लिये पहले राजेश टैंक के अंदर उतर गए। काफी देर तक जब राजेश ने कोई हलचल नहीं की तो वहीं काम कर रहे रिंकू ने उसे आवाज दी पर कोई जवाब न मिलने से घबराए रिंकू भी टैंक के अंदर उतर गए। रिंकू भी अंदर जाते ही बेहोश हो गए। बाहर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर पूरी बात बताई व मदद के लिये कहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरबिग्रेड को व एनडीआरएफ टीम को सूचना देकर जल्दी से जल्दी पहुंचने को कहा। दो घंटे तक जब फायरब्रिगेड व एनडीआरएफ टीम मदद के लिये नहीं पहुची तो ग्रामीणों ने खुद ही फावड़े और बेल्चे आदि से खुदाई कर लगभग पांच बजे शव को निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाये जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक राजेश के परिवार में पत्नी सरोजनी व एक बेटा व एक बेटी है। वहीं रिंकू की पत्नी रिंकी व एक बेटा है।
परिवार हर सम्भव सरकारी मदद की जायेगी: एसडीएम
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधिकारी डॉक्टर वसीम खान ने बताया कि टैंक में दम घुटने से मौत हुई है। शरीर पर कोई घाव या चोट के निशान नहीं मिले है। टैंक में जहरीली गैस भी हो सकती है पर पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। उपजिलाधिकारी अंकित मौर्या ने बताया कि परिवार हर सम्भव सरकारी मदद की जायेगी । प्रभारी थानाध्यक्ष मो रौशन ने बताया कि कोई तहरीर नहीं मिली है। दोनों शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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