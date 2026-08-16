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करंट से झुलसे 2 कांवड़िये, एक की दर्दनाक मौत; बिजली तार से छू गया ट्रॉली पर रखा डीजे

By Ajay Singh
संवाददाता, गोरखपुर
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कांवड़िये ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर जा रहे थे। सड़क किनारे बिजली के तार गुजर रहे हैं। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे बिजली के तार के संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आने से ट्रॉली पर सवार 2 कांवड़िये गंभीर रूप से झुलस गए। इलाज के दौरान एक कांवड़िया की मौत हो गई।

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करंट से झुलसे 2 कांवड़िये, एक की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रविवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा में रविवार को कांवड़ियों से जुड़ी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली इस हादसे का शिकार हुई। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे अचानक सड़क किनारे गुजर रहे बिजली के तार से सट गया। तार के संपर्क में आते ही डीजे और ट्रॉली में करंट उतर गया, जिसकी चपेट में आकर दो कांवड़िया झुलस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इलाज के दौरान एक कांवड़िया की मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार कांवड़िये ट्रैक्टर-ट्रॉली पर सवार होकर जा रहे थे। जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के पिपराइच मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे बिजली के तार गुजर रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे बिजली के तार के संपर्क में आ गया। करंट की चपेट में आने से ट्रॉली पर सवार दो कांवड़िये गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया।

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ये हुए घायल

डीजे के बिजली तार से सटने से झुलसे कावंड़ियों की पहचान गोरखपुर के जंगल औराही के रहने वाले मोहन भारती ( उम्र 25 वर्ष) पुत्र सुदामा और जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के रहने वाले करन चौहान (उम्र 24 वर्ष) पुत्र रामसिंह चौहान के रूप में हुई।

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इनकी हई मौत

हादसे में झुलसे दो कावंड़ियों में से एक करन चौहान की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर-ट्रॉली पर लगा डीजे बिजली के तार से छू जाने के चलते यह हादसा हुआ। पुलिस, घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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