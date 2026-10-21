यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले, अशोक कुमार सिंह बने डीजी नागरिक सुरक्षा

यूपी में बुधवार को दो आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। योगी सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती के संबंध में आदेश जारी किया है। अशोक कुमार सिंह डीजी नागरिक सुरक्षा बने।

यूपी में योगी सरकार ने दशहरे की छुट्टी के बाद बुधवार को दो आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं। योगी सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी लिस्ट के अनुसार अशोक कुमार सिंह को डीजी नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीके ठाकुर से अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है।

बुधवार को जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी ध्रुव कांत ठाकुर इस समय पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश के पद के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे, उनसे नागरिक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार हटा लिया गया है। अब वह पूर्ण रूप से केवल पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड, उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत रहेंगे। इसके साथ ही 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह, जो अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ में पुलिस महानिदेशक/सदस्य सचिव के पद पर तैनात थे, अब उन्हें नई जिम्मेदारी देते हुए उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है।

7 अक्टूबर को 10 जिलों के एसपी का तबादला किया गया था वहीं इससे पहले 7 अक्टूबर को यूपी में शासन ने 10 जिलों के एसपी समेत 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था। एडीजी तकनीकी सेवाएं भगवान स्वरूप श्रीवास्तव को एडीजी क्राइम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। अब तक एडीजी यातायात ए.सतीश गणेश एडीजी क्राइम का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। जिन जिलों की कमान बदली गई है, उनमें बाराबंकी, बस्ती, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, बलिया, हापुड़, मऊ, गाजीपुर, जालौन व बागपत शामिल हैं।

इन्हें यहां दी गई थी तैनाती शासन ने नवपदोन्नत तीन आईपीएस अधिकारियों को जिलों की कमान सौंपी है। इनमें डीजीपी के स्टाफ अफसर पूर्णेन्दु सिंह को एसपी बागपत, एएसपी सिटी आजमगढ़ मधुवन कुमार सिंह को एसपी हापुड़ और एएसपी मथुरा सुरेश चन्द्र रावत को एसपी जालौन बनाया गया। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त रवीना त्यागी को एसपी बाराबंकी बनाया गया । इसके अलावा एसपी बस्ती यशवीर सिंह एसपी जौनपुर, एसपी जौनपुर कुंवर अनुपम सिंह एसपी पीएसी मुख्यालय, एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार सेनानायक 4वीं वाहिनी पीएसी प्रयागराज, एसपी बलिया ओमवीर सिंह एसपी बस्ती व एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानन्जय सिंह पुलिस उपायुक्त कमिश्नरेट प्रयागराज बनाए गए ।