मौसम की मार; लखनऊ आने वाली दो इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल, कई लेट

two international flights to Lucknow cancelled half a dozen delayed due to bad weather
खराब मौसम के चलते लखनऊ एयरपोर्ट से दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जब कई फ्लाइट लेट रहीं। जॉर्जिया से सुबह 10:10 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 228) को निरस्त कर दिया गया। वहीं क़मीस मुशैत से समय शाम 04:55 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 222) को भी रद्द कर दिया गया।

Feb 06, 2026 11:22 am ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, सरोजनीनगर (लखनऊ)
खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते गुरुवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित रहा। लखनऊ पहुंचने वाली एक-एक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंची सकी, जबकि दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को एयरलाइंस द्वारा रद्द कर दिया गया। रियाद से लखनऊ आने वाली फ्लाइट (एक्सवाई-333) अपने निर्धारित समय सुबह 09:00 बजे के बजाय 48 मिनट की देरी से सुबह 09:55 बजे पहुंची। जबकि जेद्दा से आने वाली सउदी अरेबिया एयरलाइंस की उड़ान (एसवी-890) अपने निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे के बजाए 12 बजे आने की संभावना है।

उधर घरेलू उड़ानों में मुबंई से आने वाली इंडिगो एयरलाइंस उड़ान (6ई-5264) अपने निर्धारित समय रात 12:35 बजे के बजाए 02:00 बजे पहुंची। इसके अलावां मुबंई से ही आने वाली आकाशा एयर की उड़ान (क्यूपी-1524) निर्धारित समय 10:55 बजे के बजाए 11:40 बजे पहुंची। खराब मौसम के चलते दो अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया।

जॉर्जिया से सुबह 10:10 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 228) को निरस्त कर दिया गया। वहीं क़मीस मुशैत से समय शाम 04:55 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 222) को भी रद्द कर दिया गया। इन उड़ानों के निरस्त होने पर अमौसी एयरपोर्ट से सुबह 10:40 बजे क़मीस मुशैत जाने वाली उड़ान (एस-5 223) एवं शाम 05:25 बजे जॉर्जिया जाने वाली उड़ान (एस-5 229) भी रद्द हो गई।