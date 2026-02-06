मौसम की मार; लखनऊ आने वाली दो इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल, कई लेट

संक्षेप: खराब मौसम के चलते लखनऊ एयरपोर्ट से दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। जब कई फ्लाइट लेट रहीं। जॉर्जिया से सुबह 10:10 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 228) को निरस्त कर दिया गया। वहीं क़मीस मुशैत से समय शाम 04:55 बजे आने वाली उड़ान (एस-5 222) को भी रद्द कर दिया गया।

खराब मौसम और कम दृश्यता के चलते गुरुवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित रहा। लखनऊ पहुंचने वाली एक-एक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंची सकी, जबकि दो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को एयरलाइंस द्वारा रद्द कर दिया गया। रियाद से लखनऊ आने वाली फ्लाइट (एक्सवाई-333) अपने निर्धारित समय सुबह 09:00 बजे के बजाय 48 मिनट की देरी से सुबह 09:55 बजे पहुंची। जबकि जेद्दा से आने वाली सउदी अरेबिया एयरलाइंस की उड़ान (एसवी-890) अपने निर्धारित समय सुबह 10:30 बजे के बजाए 12 बजे आने की संभावना है।

उधर घरेलू उड़ानों में मुबंई से आने वाली इंडिगो एयरलाइंस उड़ान (6ई-5264) अपने निर्धारित समय रात 12:35 बजे के बजाए 02:00 बजे पहुंची। इसके अलावां मुबंई से ही आने वाली आकाशा एयर की उड़ान (क्यूपी-1524) निर्धारित समय 10:55 बजे के बजाए 11:40 बजे पहुंची। खराब मौसम के चलते दो अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया।