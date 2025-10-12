सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, तालाब में एक साथ डूबीं दो मासूम बच्चियां

सिद्धार्थनगर में एक तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रविवार की दोपहर एक तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना लोटन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़हरा खुर्द के खखरा गांव के पास का है। जहां मनोज की 6 साल की बेटी सुदंरी मां के साथ अपने नाना राम रतन के घर उस्का बाजार थाना क्षेत्र के कटहा गांव के महुआ घाट टोले पर रहती थी। रविवार को सुंदरी गांव के ही बाढ़ू की आठ साल की बेटी करीना और 6 साल की निशा के साथ शौच करने गांव से 300 मीटर दूर तालाब के पास गई थी। वहां अचानक पैर फिसलने से करीना व सुंदरी तालाब में गिर गईं और डूबने लगी। दोनों को डूबता देख निशा भाग कर गांव आई और परिजनों को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर परिजन ग्रामीणों संग मौके पर पहुंचे और तालाब से ढूंढकर बच्चियों को बाहर निकाला लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बच्चियों की जान चली गई थी। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

इस मामले में एसओ डीके सरोज ने कहा कि घटना की जानकारी होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।