Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTwo innocent girls drowned in a pond in Siddharthnagar

सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, तालाब में एक साथ डूबीं दो मासूम बच्चियां

सिद्धार्थनगर में एक तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सिद्धार्थनगरSun, 12 Oct 2025 07:29 PM
share Share
Follow Us on
सिद्धार्थनगर में दर्दनाक हादसा, तालाब में एक साथ डूबीं दो मासूम बच्चियां

यूपी के सिद्धार्थनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां रविवार की दोपहर एक तालाब में डूबने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना लोटन थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पड़हरा खुर्द के खखरा गांव के पास का है। जहां मनोज की 6 साल की बेटी सुदंरी मां के साथ अपने नाना राम रतन के घर उस्का बाजार थाना क्षेत्र के कटहा गांव के महुआ घाट टोले पर रहती थी। रविवार को सुंदरी गांव के ही बाढ़ू की आठ साल की बेटी करीना और 6 साल की निशा के साथ शौच करने गांव से 300 मीटर दूर तालाब के पास गई थी। वहां अचानक पैर फिसलने से करीना व सुंदरी तालाब में गिर गईं और डूबने लगी। दोनों को डूबता देख निशा भाग कर गांव आई और परिजनों को मामले की जानकारी दी। जानकारी मिलने पर परिजन ग्रामीणों संग मौके पर पहुंचे और तालाब से ढूंढकर बच्चियों को बाहर निकाला लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों बच्चियों की जान चली गई थी। मौत की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

ये भी पढ़ें:प्रेमानंद से मिलवा दूंगा...युवक ने वृंदावन बुलाकर होटल में युवती से किया रेप
ये भी पढ़ें:अंतिम गेंद फेंककर बॉलर ने मैच जीतने की मनाई खुशी, अगले ही पल आया हार्ट अटैक

इस मामले में एसओ डीके सरोज ने कहा कि घटना की जानकारी होते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

कन्नौज में पुलिस को देख दहशत में छात्र ने नदी में लगाई छलांग

उधर, कन्नौज में दो साल पुराने प्रेम प्रसंग के मामले में आरोपित की तलाश में पहुंची पुलिस के डर से इंटर के छात्र ने काली नदी में छलांग लगा दी। इससे वह पानी में डूब गया। पुलिस और गोताखोरों की मदद से छात्र की तलाश शुरू की। लेकिन छात्र का देर शाम तक कोई पता नहीं चल सका। उधर, परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

Siddharthnagar Up News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |