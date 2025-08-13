दो मासूमों को लगा कि नदी में डूब रहे हैं पापा, यमुना में लगा दी छलांग; लहरों ने लील लिया

रुद्र नहाते हुए कुछ दूर पहुंच गया और नदी में डूबने लगा। यह देख भूपेन्द्र ने अपने दोनों बच्चों को नदी किनारे छोड़ा और रुद्र को बचाने के लिए यमुना में कूद गए। बाहर आने पर उन्हें दोनों बच्चे नहीं दिखे। पता चला कि पिता को डूबते देख दोनों डर गए थे। उन्हें बचाने के लिए यमुना में छलांग लगा दी।

यूपी के कानपुर के रेउना के कटरी गांव में मंगलवार की सुबह ऐसी दर्दनाक घटना घटी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। गहरे पानी में चले गए साले के बेटे को बचाने के लिए युवक ने यमुना में छलांग लगा दी। यह देखकर उसके मासूम बच्चों को लगा कि पापा डूब रहे हैं। घबरा कर मासूम भाई-बहन दोनों यमुना में कूद गए। युवक और साले का बेटा दोनों बचा लिए गए पर दोनों बच्चों को यमुना की लहरों ने लील लिया।

भूपेंद्र सिंह चौहान शुगर फैक्ट्री में ब्वायलर ऑपरेटर हैं। परिवार में पत्नी गुड़िया के अलावा बड़ी बेटी 14 वर्षीया तनु है। छोटे बच्चों में आद्या और बेटा विश्वराज था। पत्नी गुड़िया के कटरी गांव निवासी चाचा का बीते दिनों बीमारी से निधन हो गया था। मंगलवार को उनकी तेरहवीं थी। गुड़िया चार दिन पहले गांव आ गईं थीं। पति और तीनों बच्चे सोमवार शाम ही यहां पहुंचे थे।

मंगलवार को तेरहवीं से पहले कर्मकांड करने वाले गुड़िया के भाई सत्यजीत गांव के पास यमुना नदी में नहाने जा रहे थे। भूपेन्द्र अपनी छोटी बेटी आद्या और बेटे विश्वराज के अलावा साले रणजीत के 07 वर्षीय बेटे रुद्रप्रताप को लेकर नहाने चले गए।