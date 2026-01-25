Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstwo innocent children slept cobra night their parent hearts stopped when saw snake wrapped around child leg In Banda
यूपी में कोबरा के साथ रात भर सोते रहे दो मासूम, बच्चे के पैर में सांप लिपटा देखकर अटक गईं सांसें

यूपी में कोबरा के साथ रात भर सोते रहे दो मासूम, बच्चे के पैर में सांप लिपटा देखकर अटक गईं सांसें

संक्षेप:

बांदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगहटे खड़े हो गए। एक कोबरा सांप के साथ पूरी रात चारपाई पर दो मासूम भाई सोते रहे और परिवार को भनक तक नहीं लगी।

Jan 25, 2026 07:51 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बांदा
share Share
Follow Us on

बांदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगहटे खड़े हो गए। एक कोबरा सांप के साथ पूरी रात चारपाई पर दो मासूम भाई सोते रहे और परिवार को भनक तक नहीं लगी। सुबह पांच साल का शाइन जागा तो दो साल बड़े भाई नजीब की जांघ पर लगभग पांच फीट लंबा कोबरा लिपटा देख चीख पड़ा। बच्चे की आवाज सुन माता-पिता दौड़कर उसके पास पहुंचे। कलेजे के टुकड़ों के करीब कोबरा देख उनकी घिग्घी बंध गई। किसी तरह शाइन को सांप से दूर कर संपेरे को बुलाया गया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह नजीब से सांप को अलग कर सपेरे ने पकड़ लिया। इसके बाद नजीब दौड़कर माता-पिता से चिपक गया। तब जाकर उनके जान में जान आई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पैलानी तहसील क्षेत्र के नरौली गांव के सफीक अहमद के बच्चे सात वर्षीय नजीब और पांच वर्षीय शाइन शनिवार की रात मां के बगल में एक चारपाई पर सोए थे। मां भोर में उठकर घरेलू काम करने में जुट गई। सुबह लगभग छह बजे शाइन ने सांप-सांप कहकर अपनी मां को पुकारा। परिजन भागकर मौके पर पहुंचे तो दोनों बच्चों के पास सांप देख उनके होश उड़ गए। किसी तरह शाइन को सांप से दूर कर लिया गया लेकिन नजीब की जांघ पर बैठा सांप लगातार फुफकार रहा था। कुछ ही देर में घटना की जानकारी पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते घर के बाहर भीड़ लग गई। सफीक ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। इस पर निवार्ईच गांव के एक रिश्तेदार अतराहट गांव के एक संपेरे को लेकर आए।

कोबरा देख एक बार वह भी सहम गए, पर किसी तरह उन्होंने सांप को नजीब के पास से हटाया। सपेरा करीब पांच फीट लंबे कोबरा को एक झोले में बंद कर घर के बाहर लाया। सांप के घर से बाहर निकलने पर सफीक अहमद और उनकी पत्नी ने राहत की सांस ली। मामले में वन क्षेत्रधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि मामला जानकारी में आया है। कई बार लोग आसपास से सपेरे को बुला लेते हैं। अगर जानकारी मिलती तो कोबरा को पकड़ने के लिए उनकी टीम एक घंटे के अंदर पहुंच जाती।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Banda News Snake News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |