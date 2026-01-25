यूपी में कोबरा के साथ रात भर सोते रहे दो मासूम, बच्चे के पैर में सांप लिपटा देखकर अटक गईं सांसें

संक्षेप: बांदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगहटे खड़े हो गए। एक कोबरा सांप के साथ पूरी रात चारपाई पर दो मासूम भाई सोते रहे और परिवार को भनक तक नहीं लगी।

बांदा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसके रोंगहटे खड़े हो गए। एक कोबरा सांप के साथ पूरी रात चारपाई पर दो मासूम भाई सोते रहे और परिवार को भनक तक नहीं लगी। सुबह पांच साल का शाइन जागा तो दो साल बड़े भाई नजीब की जांघ पर लगभग पांच फीट लंबा कोबरा लिपटा देख चीख पड़ा। बच्चे की आवाज सुन माता-पिता दौड़कर उसके पास पहुंचे। कलेजे के टुकड़ों के करीब कोबरा देख उनकी घिग्घी बंध गई। किसी तरह शाइन को सांप से दूर कर संपेरे को बुलाया गया। लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह नजीब से सांप को अलग कर सपेरे ने पकड़ लिया। इसके बाद नजीब दौड़कर माता-पिता से चिपक गया। तब जाकर उनके जान में जान आई।

पैलानी तहसील क्षेत्र के नरौली गांव के सफीक अहमद के बच्चे सात वर्षीय नजीब और पांच वर्षीय शाइन शनिवार की रात मां के बगल में एक चारपाई पर सोए थे। मां भोर में उठकर घरेलू काम करने में जुट गई। सुबह लगभग छह बजे शाइन ने सांप-सांप कहकर अपनी मां को पुकारा। परिजन भागकर मौके पर पहुंचे तो दोनों बच्चों के पास सांप देख उनके होश उड़ गए। किसी तरह शाइन को सांप से दूर कर लिया गया लेकिन नजीब की जांघ पर बैठा सांप लगातार फुफकार रहा था। कुछ ही देर में घटना की जानकारी पूरे गांव सहित आसपास के क्षेत्र में फैल गई। देखते ही देखते घर के बाहर भीड़ लग गई। सफीक ने अपने रिश्तेदारों को फोन किया। इस पर निवार्ईच गांव के एक रिश्तेदार अतराहट गांव के एक संपेरे को लेकर आए।