Two innocent children kidnapped from Lucknow kidnappers demanded ransom of Rs 10 lakh each लखनऊ से दो मासूम बच्चों का अपहरण, 10-10 लाख रुपये की मांगी फिरौती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTwo innocent children kidnapped from Lucknow kidnappers demanded ransom of Rs 10 lakh each

लखनऊ से दो मासूम बच्चों का अपहरण, 10-10 लाख रुपये की मांगी फिरौती

लखनऊ में साइकिल चला रहे दो बच्चों को अगवा कर लिया गया। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवारीजनों ने खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर हैरान परेशान घरवालों ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, शुक्रवार सुबह अपहर्ताओं ने मैसेज भेजकर 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी है।

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊFri, 12 Sep 2025 03:25 PM
share Share
Follow Us on
लखनऊ से दो मासूम बच्चों का अपहरण, 10-10 लाख रुपये की मांगी फिरौती

यूपी के लखनऊ से अपहरण का मामला सामने आया है। जहां आलमबाग में तालकटोरा रोड स्थित बीजी कॉलोनी में साइकिल चला रहे 10 वर्षीय प्रद्युमन और 12 साल के अर्जुन को अगवा कर लिया गया। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवारीजनों ने खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर हैरान परेशान घरवालों ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, शुक्रवार सुबह दोनों के पिता के मोबाइल पर अपहर्ताओं ने मैसेज भेजकर 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। उधर, दोनों बच्चे लखीमपुर खीरी में मिले हैं। जिसके बाद पुलिस टीम रवाना हो गई है।

इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज के मुताबिक प्रद्युमन एक निजी विद्यालय से कक्षा चार का छात्र है। उसके पिता संजय सिंह ऑटो ड्राइवर हैं। वहीं, अर्जुन कक्षा छह का छात्र है उसके पिता संजय बाइक मैकेनिक हैं। गुरुवार रात 10 बजकर 30 मिनट दोनों के परिवारीजन थाने पहुंचे। बच्चे के अपहरण की जानकारी दी। इसके बाद सीसी फुटेज चेक किए गए तो एक संदिग्ध साइकिल से ही बच्चों को ले जाते दिखा।

बच्चों की तलाश में सर्विलांस समेत पांच टीमें लगाई गई। शुक्रवार सुबह संजय सिंह और संजय के मोबाइल पर 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। दोनों ने इसकी सूचना दी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों बच्चों का लोकेशन लखीमपुर खीरी में पता चला है। जिसके बाद पुलिस टीम को रवाना किया गया है।

ये भी पढ़ें:लड़की बनने के लिए युवक ने गूगल से सीखी सर्जरी, ब्लेड से काट लिया प्राइवेट पार्ट
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |