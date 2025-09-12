लखनऊ से दो मासूम बच्चों का अपहरण, 10-10 लाख रुपये की मांगी फिरौती

लखनऊ में साइकिल चला रहे दो बच्चों को अगवा कर लिया गया। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवारीजनों ने खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर हैरान परेशान घरवालों ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, शुक्रवार सुबह अपहर्ताओं ने मैसेज भेजकर 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी है।

यूपी के लखनऊ से अपहरण का मामला सामने आया है। जहां आलमबाग में तालकटोरा रोड स्थित बीजी कॉलोनी में साइकिल चला रहे 10 वर्षीय प्रद्युमन और 12 साल के अर्जुन को अगवा कर लिया गया। देर शाम तक घर न लौटने पर परिवारीजनों ने खोजबीन की। कुछ पता न चलने पर हैरान परेशान घरवालों ने थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं, शुक्रवार सुबह दोनों के पिता के मोबाइल पर अपहर्ताओं ने मैसेज भेजकर 10-10 लाख रुपये की फिरौती मांगी। उधर, दोनों बच्चे लखीमपुर खीरी में मिले हैं। जिसके बाद पुलिस टीम रवाना हो गई है।

इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज के मुताबिक प्रद्युमन एक निजी विद्यालय से कक्षा चार का छात्र है। उसके पिता संजय सिंह ऑटो ड्राइवर हैं। वहीं, अर्जुन कक्षा छह का छात्र है उसके पिता संजय बाइक मैकेनिक हैं। गुरुवार रात 10 बजकर 30 मिनट दोनों के परिवारीजन थाने पहुंचे। बच्चे के अपहरण की जानकारी दी। इसके बाद सीसी फुटेज चेक किए गए तो एक संदिग्ध साइकिल से ही बच्चों को ले जाते दिखा।