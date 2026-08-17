Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बारिश में मकान का लिंटर गिरने से 2 साल के मासूम समेत दो की मौत, शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा

By sandeep
लाइव हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र के मुड़िया कुर्मियात गांव में बारिश के बीच मंगलवार सुबह मकान का लेंटर भरभराकर गिर गया। मलबे में दबकर दो वर्षीय आरव और 26 वर्षीय राजन की मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय काजल गंभीर घायल हो गईं। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

Two killed after house lintel collapses in Shahjahanpur
शाहजहांपुर में मकान का लिंटर गिरने से दो की मौत

यूपी के शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पुवायां थाना क्षेत्र के मुड़िया कुर्मियात गांव में बारिश से बचने के लिए पक्के कमरे में बैठे तीन लोगों के ऊपर अचानक लेंटर भरभराकर गिर गया। हादसे में दो वर्षीय मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मुड़िया कुर्मियात निवासी राजन कोरी (26) पुत्र सकटे, काजल (27) पत्नी अरविंद और करीब दो वर्षीय आरव बारिश से बचने के लिए मंगलवार सुबह घर के पक्के कमरे में बैठे थे। करीब 8:30 बजे अचानक कमरे का लेंटर तेज आवाज के साथ भरभराकर नीचे आ गिरा। कमरे में मौजूद तीनों लोग मलबे के नीचे दब गए।

मकान का लिंटर गिरने से 2 की मौत

लेंटर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और किसी तरह मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। हादसे में राजन कोरी और दो वर्षीय आरव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं काजल गंभीर रूप से घायल मिलीं। ग्रामीणों ने घायल काजल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बंडा पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।

ये भी पढ़ें:चंबल में डीजल खत्म होने से बहा स्टीमर; 50 यात्रियों की अटकी सांसें,ऐसे टला हादसा
ये भी पढ़ें:यूपी में आईपीएस अफसर की मां की हत्या, बदमाशों ने लूटे जेवर, घर में पड़ा मिला शव

मासूम की मौत से परिवार में मातम

पुलिस ने राहत एवं बचाव कार्य के साथ ही हादसे से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट को भी सूचना दी गई है। प्रारंभिक तौर पर लगातार हो रही बारिश को लेंटर गिरने की वजह माना जा रहा है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। एक ही हादसे में दो लोगों की मौत की खबर से गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। लगातार बारिश के बीच मकानों की सुरक्षा को लेकर भी ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Shahjahnpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।