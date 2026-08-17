बारिश में मकान का लिंटर गिरने से 2 साल के मासूम समेत दो की मौत, शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा

शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र के मुड़िया कुर्मियात गांव में बारिश के बीच मंगलवार सुबह मकान का लेंटर भरभराकर गिर गया। मलबे में दबकर दो वर्षीय आरव और 26 वर्षीय राजन की मौत हो गई, जबकि 27 वर्षीय काजल गंभीर घायल हो गईं। उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

यूपी के शाहजहांपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। पुवायां थाना क्षेत्र के मुड़िया कुर्मियात गांव में बारिश से बचने के लिए पक्के कमरे में बैठे तीन लोगों के ऊपर अचानक लेंटर भरभराकर गिर गया। हादसे में दो वर्षीय मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार मुड़िया कुर्मियात निवासी राजन कोरी (26) पुत्र सकटे, काजल (27) पत्नी अरविंद और करीब दो वर्षीय आरव बारिश से बचने के लिए मंगलवार सुबह घर के पक्के कमरे में बैठे थे। करीब 8:30 बजे अचानक कमरे का लेंटर तेज आवाज के साथ भरभराकर नीचे आ गिरा। कमरे में मौजूद तीनों लोग मलबे के नीचे दब गए।

मकान का लिंटर गिरने से 2 की मौत लेंटर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया और किसी तरह मलबा हटाकर तीनों को बाहर निकाला। हादसे में राजन कोरी और दो वर्षीय आरव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं काजल गंभीर रूप से घायल मिलीं। ग्रामीणों ने घायल काजल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बंडा पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई।