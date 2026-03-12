Hindustan Hindi News
यूपी में डबल मर्डर: एचपीसीएल के मैनेजर और एरिया मैनेजर को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

Mar 12, 2026 05:08 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बदायूं
बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक युवक ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से प्लांट में चीख-पुकार मच गई।

Badaun News: यूपी के बदायूं में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक युवक ने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो कर्मचारियों को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से प्लांट में चीख-पुकार मच गई। डबल मर्डर की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। हत्या के बाद हमलावर ने थाने में सरेंडर कर दिया।

जानकारी के अनुसार हमलावर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट में ऑपरेटर के पद पर तैनात था, जिसे कुछ दिन पहले निकाल दिया गया था। इससे हमलावर नाराज चल रहा था। सैजनी गांव में स्थित एचपीसीएनल प्लांट के एरिया मैनेजर सुधीर गुप्ता 56 वर्ष पुत्र दया किशन, निवासी सेक्टर 50, नोएडा गौतम बुध नगर, डिप्टी मैनेजर हर्षित मिश्रा 30 वर्ष प्रशासनिक बैठक चल रही थी। इसी दौरान सैजनी गांव के कांटेक्टर कर्मचारी अजय प्रताप सिंह अपने साथियों के साथ अचानक वहां पहुंचा और अधिकारियों को निशाना बनाते हुए गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

हमलावरों ने दोनों को मारी तीन गोलियां

दिन दहाड़े प्लांट में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत फैल गई। हमलावर ने दोनों को तीन गोलियां मारी। गोली लगते ही दोनों कर्मचारी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद हमलावर के साथी मौके से भाग निकले। हमलावर पूर्व कर्मचारी ने थाने में सरेंडर कर दिया। प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड से चीख-पुकार मच गई। घटना के तुरंत बाद दोनों लहूलुहान अधिकारियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दातागंज लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पहले भी हमला कर चुका था पूर्व कर्मचारी

गैस प्लांट में दो हत्याकांड की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटना के संबंध में प्लांट के अन्य लोगों से पूछताछ की। जानकारी करने पर पता चला कि जिस युवक ने हत्या की है वह यहीं पर पहले नौकरी करता था, जिसे उसे निकाल दिया गया था। इससे पहले भी हमलावर ने एरिया मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को जान से मारने की कोशिश की थी। फरवरी माह में एचपीसीएल के मैनेजर ने मूसाझाग थाने में एक कांटेक्ट कर्मचारी अजय प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आपनी जान माल की रक्षा की मांग की थी। हमलावर पर कई और मुकदमे भी चल रहे हैं। एसएसपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी हैं और पूरे इलाके में नाकाबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जांच जारी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

