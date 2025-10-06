नदी में नहाने गईं हाई स्कूल की दो छात्राएं डूबी, एक की मौत, दूसरे की खोज में जुटे गोताखोर

बरेली में सोमवार को हादसा हो गया है। फरीदपुर के खल्लपुर गांव के पास रामगंगा नदी में नहाने गई हाई स्कूल की दो छात्राएं डूब गईं। एक छात्रा को खोज लिया। फरीदपुर सीएचसी लाते समय उसकी मौत हो गई।

यूपी के बरेली में सोमवार को हादसा हो गया है। फरीदपुर के खल्लपुर गांव के पास रामगंगा नदी में नहाने गई हाई स्कूल की दो छात्राएं डूब गईं। एक छात्रा को खोज लिया। फरीदपुर सीएचसी लाते समय उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी छात्रा को नहीं खोजा जा सका। गोताखोरों की टीम नदी में छात्रा को खोजने पर जुटी है। पुलिस बल के साथ राजस्व मौके पर है।

फरीदपुर के सितारगंज उर्फ महमूदपुर गांव के राजू की 16 वर्षीय की बेटी पूनम एवं राधेलाल की 16 वर्षीय बेटी अनीता लाइन पार मठिया के अलबेले सिंह इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की छात्राएं हैं। परिजनों ने बताया सोमवार को सुबह 9:00 गांव की कई लड़कियों के साथ दोनों छात्राएं खल्लपुर गांव के पास नदी में नहाने गई थी। नदी में नहाते समय पूनम और अनीता का पैर गहरी खाई में फिसल गया। जिसके बाद दोनों डूब गई। साथी लड़कियों ने दोनों को डूबता देख चीख पुकार शुरू कर दी। वह दौड़ते हुए गांव पहुंची। उन्होंने पूनम और अनीता के डूबने की सूचना ग्रामीणों को दी। गांव के सैकडों लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टीम को मौके पर बुलाया।