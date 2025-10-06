Two high school students drowned while bathing river one died and divers are searching for other नदी में नहाने गईं हाई स्कूल की दो छात्राएं डूबी, एक की मौत, दूसरे की खोज में जुटे गोताखोर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsTwo high school students drowned while bathing river one died and divers are searching for other

नदी में नहाने गईं हाई स्कूल की दो छात्राएं डूबी, एक की मौत, दूसरे की खोज में जुटे गोताखोर

बरेली में सोमवार को हादसा हो गया है। फरीदपुर के खल्लपुर गांव के पास रामगंगा नदी में नहाने गई हाई स्कूल की दो छात्राएं डूब गईं। एक छात्रा को खोज लिया। फरीदपुर सीएचसी लाते समय उसकी मौत हो गई। 

Dinesh Rathour बरेलीMon, 6 Oct 2025 03:30 PM
share Share
Follow Us on
नदी में नहाने गईं हाई स्कूल की दो छात्राएं डूबी, एक की मौत, दूसरे की खोज में जुटे गोताखोर

यूपी के बरेली में सोमवार को हादसा हो गया है। फरीदपुर के खल्लपुर गांव के पास रामगंगा नदी में नहाने गई हाई स्कूल की दो छात्राएं डूब गईं। एक छात्रा को खोज लिया। फरीदपुर सीएचसी लाते समय उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरी छात्रा को नहीं खोजा जा सका। गोताखोरों की टीम नदी में छात्रा को खोजने पर जुटी है। पुलिस बल के साथ राजस्व मौके पर है।

फरीदपुर के सितारगंज उर्फ महमूदपुर गांव के राजू की 16 वर्षीय की बेटी पूनम एवं राधेलाल की 16 वर्षीय बेटी अनीता लाइन पार मठिया के अलबेले सिंह इंटर कॉलेज में हाई स्कूल की छात्राएं हैं। परिजनों ने बताया सोमवार को सुबह 9:00 गांव की कई लड़कियों के साथ दोनों छात्राएं खल्लपुर गांव के पास नदी में नहाने गई थी। नदी में नहाते समय पूनम और अनीता का पैर गहरी खाई में फिसल गया। जिसके बाद दोनों डूब गई। साथी लड़कियों ने दोनों को डूबता देख चीख पुकार शुरू कर दी। वह दौड़ते हुए गांव पहुंची। उन्होंने पूनम और अनीता के डूबने की सूचना ग्रामीणों को दी। गांव के सैकडों लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुलिस टीम को मौके पर बुलाया।

सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर राधेश्याम पुलिस टीम को लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने तत्काल गोताखोरों को बुलाया। रामगंगा नदी में डूबी हुई छात्रों को खोजने का कार्य शुरू कराया। एक घंटे मशक्कत के बाद पूनम को बेहोशी हालत में पानी के तेज बहाव के बीच से निकाल लिया गया। पूनम को सीएचसी लाया गया। जहां के डॉक्टरों ने पूनम को मृत घोषित कर दिया। जबकि अनीता को नहीं खोजा सका। गोताखोरों की टीम अनीता को खोजने पर जुटी है। गांव में चीख पुकार मची हुई है। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया की छात्रा को खोजने के लिए गोताखोरों की टीम प्रयासरत है।

Bareilly News UP Police Ganga River अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |