यूपी के इस जिले में आमने-सामने आ गए दो पक्ष, मारपीट; सड़क पर लहराई रायफल

संक्षेप: बदायूं के इस गांव में दो पक्षों में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाज़ी को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष का युवक राइफल लेकर मौके पर पहुंच गया और गालीगलौज करते हुए जमकर उत्पात मचाया। वहां मौजूद लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।

Sat, 25 Oct 2025 01:40 PMAjay Singh संवाददाता, बदायूं
यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाज़ी ने दो पक्षों में जमकर बवाल करा दिया। कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई और एक पक्ष ने राइफल लहराकर उत्पात मचाया। इस दौरान किसी ने पूरा घटनाक्रम मोबाइल में कैद कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों को थाने बुलाकर जांच शुरू कर दी है।

मामला बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के जिनौरा गांव का है। यहां के दो पक्षों में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाज़ी को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो धीरे-धीरे मारपीट में बदल गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष का युवक राइफल लेकर मौके पर पहुंच गया और गालीगलौज करते हुए जमकर उत्पात मचाया। वहां मौजूद लोग जान बचाकर इधर-उधर भागने लगे।

किसी ने घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में युवक को राइफल लहराते और धमकाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वीडियो कब का है और किसने बनाया, लेकिन वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई।

प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिसकी भी गलती पाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई तय है। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही पुलिस वीडियो की तकनीकी जांच करा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि रायफल किसकी है और घटना वास्तव में कब की है।

पुलिस यह पता लगाने में भी जुटी कि रायफल वैध है या अवैध? वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की भी कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस घटना से जुड़े सभी लोगों की पहचान कर ली जाएगी। इसके बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
