Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

गोरखपुर में दो गुटों में बवाल; खुलेआम पत्थरबाजी और तोड़फोड, इलाके में मचा हड़कंप

Feb 21, 2026 04:50 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

गोरखपुर के तिवारीपुर में दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर चाय की दुकान पर पथराव और मारपीट हुई। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

गोरखपुर में दो गुटों में बवाल; खुलेआम पत्थरबाजी और तोड़फोड, इलाके में मचा हड़कंप

यूपी के गोरखपुर जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दुल्हन मैरेज हाउस के पास हुई इस घटना में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। करीब दस मिनट तक चले इस हंगामे से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और कई दुकानदारों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूद्रपुर और अंधियारीबाग क्षेत्र के युवकों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चला आ रहा है। दोनों गुट अक्सर आमने-सामने होने पर बहस और झड़प करते रहे हैं।

खुलेआम दुकान पर बरसाए पत्थर

शनिवार को भी किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक टकराव में बदल गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के 10 से अधिक युवक अचानक मौके पर पहुंचे और पास की एक चाय की दुकान में घुसकर ईंट-पत्थर चलाने लगे। हमले से बचने के लिए दूसरा पक्ष जान बचाकर छत पर चढ़ गया। नीचे खड़ी उनकी गाड़ियों को हमलावरों ने निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। कई वाहनों के शीशे टूट गए और आसपास खड़े लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

पथराव कर फरार हो गए युवक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक हाथों में बेल्ट लहराते हुए छत की ओर गालियां देते और धमकी देते दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक खुलेआम पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। सूचना मिलते ही तिवारीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में दबिश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अंधियारीबाग और तरंग क्रॉसिंग क्षेत्र के युवकों के बीच पुराना विवाद है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

वहीं इससे पहले कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीनगर उत्तरी मोहल्ले में शुक्रवार रात सपा से जुड़े छात्र नेता के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। विरोध करने पर घर में मौजूद उनकी मां से मारपीट की गई। पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Gorakhpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |