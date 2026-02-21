गोरखपुर में दो गुटों में बवाल; खुलेआम पत्थरबाजी और तोड़फोड, इलाके में मचा हड़कंप

गोरखपुर के तिवारीपुर में दो गुटों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर चाय की दुकान पर पथराव और मारपीट हुई। वाहनों में तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो वायरल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

यूपी के गोरखपुर जिले के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दुल्हन मैरेज हाउस के पास हुई इस घटना में जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिससे इलाके में अफरातफरी मच गई। करीब दस मिनट तक चले इस हंगामे से स्थानीय लोग दहशत में आ गए और कई दुकानदारों ने एहतियातन अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक रूद्रपुर और अंधियारीबाग क्षेत्र के युवकों के बीच लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चला आ रहा है। दोनों गुट अक्सर आमने-सामने होने पर बहस और झड़प करते रहे हैं।

खुलेआम दुकान पर बरसाए पत्थर शनिवार को भी किसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक टकराव में बदल गई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष के 10 से अधिक युवक अचानक मौके पर पहुंचे और पास की एक चाय की दुकान में घुसकर ईंट-पत्थर चलाने लगे। हमले से बचने के लिए दूसरा पक्ष जान बचाकर छत पर चढ़ गया। नीचे खड़ी उनकी गाड़ियों को हमलावरों ने निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। कई वाहनों के शीशे टूट गए और आसपास खड़े लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।

पथराव कर फरार हो गए युवक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ युवक हाथों में बेल्ट लहराते हुए छत की ओर गालियां देते और धमकी देते दिखाई दिए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक खुलेआम पथराव करते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है। सूचना मिलते ही तिवारीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे।

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों में दबिश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अंधियारीबाग और तरंग क्रॉसिंग क्षेत्र के युवकों के बीच पुराना विवाद है। वायरल वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।