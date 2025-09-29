गाजी मियां की दरगाह पर चढ़ावे के पैसों को लेकर दो गुटों में भिड़ंत, दोनों ओर से जमकर चले लाठी-डंडे

यागराज में गाजी मियां की दरगाह पर रविवार को चढ़ावे के पैसों के लिए इंतेजामिया कमेटी के दो गुटों में विवाद हो गया। ‌बात बढ़ी तो जमकर लाठी-डंडे चले जिसमें एक युवक का सिर फूट गया। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई।

यूपी के प्रयागराज में सैयद सालार मसूद, गाजी मियां की दरगाह पर रविवार को चढ़ावे के पैसों के लिए इंतेजामिया कमेटी के दो गुटों में विवाद हो गया। ‌बात बढ़ी तो जमकर लाठी-डंडे चले जिसमें एक युवक का सिर फूट गया। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों से कुछ लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। वहीं, मारपीट से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था।

ये मामला बहरिया थाना क्षेत्र में सिकंदरा कस्बा स्थित गाजी मियां की मजार का है। इंतेज़ाम कार मोहम्मद अकरम का आरोप है कि दूसरे पक्ष के सफदर जावेद अपने को वक्फ बोर्ड का नामित सदस्य बताते हैं। उन्होंने सबको धोखे में रखकर वक्फ बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है जबकि सैकड़ों वर्ष से वे लोग दरगाह की देखरेख और प्रबंधन करते चले आ रहे हैं। दोनों पक्ष न्यायालय में गए। न्यायालय ने आदेश दिया कि किसी को दरगाह पर जियारत से नहीं रोक सकते और ताला खोलने का आदेश दिया।

इसके बाद भी विवाद बना रहा तो जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों से कहा कि जब तक दोनों पक्ष की सहमति नहीं बनती तब तक गेट का ताला नहीं खोला जाएगा। इस बीच सफदर जावेद ने सभी पक्षों को मिलाकर गेट का ताला खुलवा दिया और फिर दोनों पक्ष दरगाह में जाने लगे। लेकिन चढ़ावे को सफदर जावेद अपने पास रखता रहा‌। इस बीच अकरम पक्ष के लोग पिछले बुधवार को जब दरगाह में गए तो जावेद पक्ष के लोगों ने उन्हें डांटकर भगा दिया था।