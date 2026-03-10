एक दुल्हन के लिए दो दूल्हे लेकर पहुंचे बारात, ऐन वक्त लड़की की उम्र पर हो गया विवाद
मामला बढ़ता देख मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने चाइल्ड हेल्प लाइन टीम को सूचना दी की नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम लड़की के घर पहुंच गई। टीम ने लड़की के परिवारीजनों से आयु प्रमाण पत्र की मांग की तो वह दिखा नहीं पाए। इसके बाद टीम लड़की को सीएचसी ले गई।
UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव में मंगलवार को एक अजीबोगरीब घटना हुई। यहां एक दिव्यांग लड़की के घर एक साथ दो दूल्हे अलग-अलग बारात लेकर पहुंच गए। लड़की वालों के सामने अभी एक असमंजस तो था कि इसी दौरान सूचना पर पहुंची चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने लड़की को नाबालिग बताकर शादी रुकवा दी। इसके बाद दोनों दूल्हों को बिना दुल्हन के वापस लौटना पड़ा। इससे बारातियों और दुल्हन पक्ष के लोगों में मायूसी छा गई। इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।
गांव शेखपुरा निवासी कमलजीत उर्फ बबलू ने बेटी दिव्यांग है। उन्होंने बेटी का रिश्ता शामली थाना क्षेत्र के बाबरी गांव निवासी प्रदीप पुत्र अनिल के साथ तय किया था। बारात मंगलवार को आनी थी, लेकिन सोमवार को दूल्हे प्रदीप के भाई की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। भाई की मौत के बाद प्रदीप के परिजनों ने कहा कि बारात के बारे में हम रात को जानकारी देंगे।
जब कोई जवाब नहीं आया तो लड़की का दादा मनोहर डिग्गी गांव में अपने परिचित के पास पहुंचा और पोती का रिश्ता आकाश से तय कर दिया। उन्होंने लड़के पक्ष से बारात में सात आदमी लाने की कहा। इसके बाद मंगलवार को प्रदीप और आकाश दोनों बारात लेकर पहुंच गए। दोनों बारात एक साथ पहुंची तो हड़कंप मच गया।
मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने मामला बढ़ता देख चाइल्ड हेल्प लाइन टीम को सूचना दी की नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन से सचिन और भुवनेश कुमार लड़की के घर पहुंच गए। टीम ने लड़की के परिजनों से आयु प्रमाण पत्र की मांग की तो वह दिखा नहीं पाए। इसके बाद टीम लड़की को सीएचसी ले गई। टीम ने लड़की की उम्र कम बताई। लड़की के जाने के बाद दोनों दूल्हे बिना दुल्हन के ही वापस लौट गए। बताया गया की लड़की दिव्यांग है। मंगलवार को यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी रही।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें