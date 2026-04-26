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इन ग्राम पंचायत सचिवों को हर महीने लगेगी 3 से 4 हजार की चपत, बाल-बाल बची नौकरी; जानें मामला

Apr 26, 2026 12:45 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
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दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को बहाल कर दिया गया। हालांकि, अभी भी दोनों के कलस्टर का निर्धारण नहीं किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोनों को सशर्त बहाल किया है। सूत्रों की मानें तो स्थाई वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के चलते कर्मचारियों को हर महीने 3 से 4 हजार रुपये की आर्थिक मार झेलनी पड़ेगी। 

इन ग्राम पंचायत सचिवों को हर महीने लगेगी 3 से 4 हजार की चपत, बाल-बाल बची नौकरी; जानें मामला

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दो ग्राम पंचायत सचिवों की नौकरी तो बाल-बाल बच गई लेकिन उन्हें हर महीने तीन से चार हजार रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के पात्रों के चयन में गड़बड़ी पर सस्पेंड किए गए इन दोनों सचिवों को बहाल कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोनों को सशर्त बहाल किया है। दोनों की स्थाई वेतन वृद्धि रोकते हुए बहाली की कार्रवाई की गई है। जबकि, जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद 10 फरवरी को दोनों के निलंबन की कार्रवाई की गई थी।

शनिवार को मूंढापांडे विकास खंड क्षेत्र में तैनात ग्राम पंचायत सचिव धनेंद्र पाल और मोहन सिंह रावत को बहाल कर दिया गया। हालांकि, अभी भी दोनों के कलस्टर का निर्धारण नहीं किया गया है। सूत्रों की मानें तो स्थाई वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के चलते कर्मचारियों को हर महीने तीन से चार हजार रुपये की आर्थिक मार झेलनी पड़ेगी। पात्रों के चयन में नियमों की अनदेखी के मामले में विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई थी। क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई थी। जिला विकास अधिकारी की अगुवाई में टीम ने गांव में जाकर शादी करने वाले जोड़ों के संबंध में छानबीन की थी। कई शादीशुदा को इस योजना का पात्र बना दिया गया था। दहेज के सामान की आपूर्ति के मामले में क्षेत्र के एडीओ को भी निलंबित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि दोनों सचिवों को सशर्त बहाल किया गया है।

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निदेशालय में लंबित पड़ी है आरोपी एडीओ पर कार्रवाई

मुरादाबाद के मूंढापांडे क्षेत्र के एडीओ समाज कल्याण प्रशांत सिंह पर आरोपों की पुष्टि के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने उसे निलंबित कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। विभाग की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशालय को रिपोर्ट भी भेजी गई है। मगर, समाज कल्याण निदेशालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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पांच ग्राम विकास अधिकारियों को भी किया गया था बहाल

मामले में निलंबित पांच ग्राम विकास अधिकारियों को बीते दिनों जिला विकास अधिकारी गोविंद बल्लभ पाठक ने बहाल कर दिया था। साल 2025 में कुंदरकी और मूंढापांडे ब्लाक में आयोजित सामूहिक शादी समारोह में कई स्तर पर खामी मिली थी। जिसकी जांच के बाद सभी को निलंबित कर दिया गया था।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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