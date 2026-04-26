इन ग्राम पंचायत सचिवों को हर महीने लगेगी 3 से 4 हजार की चपत, बाल-बाल बची नौकरी; जानें मामला

दोनों ग्राम पंचायत सचिवों को बहाल कर दिया गया। हालांकि, अभी भी दोनों के कलस्टर का निर्धारण नहीं किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोनों को सशर्त बहाल किया है। सूत्रों की मानें तो स्थाई वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के चलते कर्मचारियों को हर महीने 3 से 4 हजार रुपये की आर्थिक मार झेलनी पड़ेगी।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के दो ग्राम पंचायत सचिवों की नौकरी तो बाल-बाल बच गई लेकिन उन्हें हर महीने तीन से चार हजार रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के पात्रों के चयन में गड़बड़ी पर सस्पेंड किए गए इन दोनों सचिवों को बहाल कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोनों को सशर्त बहाल किया है। दोनों की स्थाई वेतन वृद्धि रोकते हुए बहाली की कार्रवाई की गई है। जबकि, जांच में आरोपों की पुष्टि के बाद 10 फरवरी को दोनों के निलंबन की कार्रवाई की गई थी।

शनिवार को मूंढापांडे विकास खंड क्षेत्र में तैनात ग्राम पंचायत सचिव धनेंद्र पाल और मोहन सिंह रावत को बहाल कर दिया गया। हालांकि, अभी भी दोनों के कलस्टर का निर्धारण नहीं किया गया है। सूत्रों की मानें तो स्थाई वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के चलते कर्मचारियों को हर महीने तीन से चार हजार रुपये की आर्थिक मार झेलनी पड़ेगी। पात्रों के चयन में नियमों की अनदेखी के मामले में विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई थी। क्षेत्रीय विधायक की शिकायत पर जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई थी। जिला विकास अधिकारी की अगुवाई में टीम ने गांव में जाकर शादी करने वाले जोड़ों के संबंध में छानबीन की थी। कई शादीशुदा को इस योजना का पात्र बना दिया गया था। दहेज के सामान की आपूर्ति के मामले में क्षेत्र के एडीओ को भी निलंबित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा ने बताया कि दोनों सचिवों को सशर्त बहाल किया गया है।

निदेशालय में लंबित पड़ी है आरोपी एडीओ पर कार्रवाई मुरादाबाद के मूंढापांडे क्षेत्र के एडीओ समाज कल्याण प्रशांत सिंह पर आरोपों की पुष्टि के बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी पंखुरी जैन ने उसे निलंबित कर मुख्यालय से संबद्ध कर दिया था। विभाग की ओर से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए निदेशालय को रिपोर्ट भी भेजी गई है। मगर, समाज कल्याण निदेशालय की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।