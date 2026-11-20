बिजनौर के बढ़ापुर में कसौंदी की फलियां खाने से तीन बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान चार वर्षीय माहीनूर और पांच वर्षीय चाहत की मौत हो गई। आठ वर्षीय सादिका की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से परिवारों में कोहराम मचा है।

बिजनौर/बढ़ापुर, हिन्दुस्तान टीम: बढ़ापुर कस्बे के मोहल्ला ठाकुरान में शुक्रवार को बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। कसौंदी की फली खाने से तीन मासूम बच्चियों की हालत बिगड़ गई। परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान दो बच्चियों की मौत हो गई, जबकि तीसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। दो मासूम बच्चियों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। मोहल्ला ठाकुरान में बच्चियों के घर से कुछ दूरी पर कसौंदी का पेड़ लगा है। बुधवार शाम खेल रहीं चार वर्षीय माहीनूर पुत्री सलीम, पांच साल की चाहत पुत्री शकील तथा आठ वर्षीय सादिका पुत्री शमीम ने कसौंदी की फलियां खा लीं। इसे खाने के कुछ ही देर बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी।

दो बच्चियों की मौत, तीसरी की हालत बिगड़ी परिजनों ने उन्हें कस्बे में प्राथमिक उपचार दिलाया। उसके बाद उन्हें रेफर किया गया, जहां अस्पताल में उपचार के दौरान चाहत की गुरुवार रात मौत हो गई, जबकि माहीनूर को चिकित्सकों ने बिजनौर रेफर कर दिया। शुक्रवार को बिजनौर ले जाते समय रास्ते में माहीनूर ने भी दम तोड़ दिया। वहीं, सादिका की हालत नाजुक बताई जा रही है। उसे जिला अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से घटना की जानकारी ली।