इश्क का दंगल! एक प्रेमी के लिए भिड़ीं दो प्रेमिकाएं, तो कहीं गर्लफ्रेंड को दूसरे के साथ देख भड़का आशिक

यूपी के कानपुर के दक्षिणी इलाके के गोविंदनगर और नौबस्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। गोविंनदगर में प्रेमिका के लिए दो बॉयफ्रेंड भिड़ गए। एक ने दूसरे को साथियों के साथ मिलकर जमकर पीटा। नौबस्ता में दो प्रेमिकाएं एक बॉयफ्रेंड के लिए बीच सड़क पर भिड़ गईं। एक युवती ने अपनी सहेली संग दूसरी को सड़क पर गिराकर पीटा। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोशल मीडिया पर एक मिनट का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवती दूसरी युवती को बीच सड़क पर बाल नोंच–नोंचकर घसीटती दिख रही है। एक के बाद एक थप्पड़ और लातों की बरसात करती है। वहीं उसकी एक साथी घटना का पूरा वीडियो बनाती है। दावा है कि वीडियो यशोदा नगर बाईपास का है। प्रेमी के लिए लड़ रही एक युवती ने दूसरी पर 11 थप्पड़ व लातें मारकर बाल पकड़ सड़क पर घसीटा। वायरल वीडियो में मार खाने के बाद युवती पैर पकड़कर माफी मांगती दिख रही है, जिसके बाद वीडियो बनाने वाली युवती उसे लात मारती है। पीट रही युवती कहती है कि पहले तू मेरे बॉयफ्रेंड को भाई कहती थी, जबकि अब बाबू बोल रही थी न..। युवती हाईवे से गुजर रहे लोगों से बचाने की गुहार लगाती रही। युवतियां बर्रा की बताई जा रही हैं।

प्रेमिका को युवक के साथ देख भड़का प्रेमी, 21 थप्पड़ जड़े सोशल मीडिया पर दूसरा वीडियो गोविंदनगर का वायरल हुआ। रतनलाल नगर स्थित पेट्रोल पंप के बगल में नेताजी कोल्ड ड्रिंक रेस्टोरेंट है। यहां रविवार शाम करीब 6 बजे एक युवती बॉयफ्रेंड संग रेस्टोरेंट पहुंची। कुछ देर बाद युवती का एक और बॉयफ्रेंड रेस्टोरेंट में आ गया। जहां प्रेमिका को दूसरे के साथ देखकर आग बबूला हो गया। फोन कर उसने 4-5 साथियों को बुला लिया। प्रेमिका जैसे बॉयफ्रेंड के साथ बाहर निकली, पहले से घात लगाए दूसरे बॉयफ्रेंड युवक पर टूट पड़ा। उसने एक के बाद एक 21 थप्पड़ जड़े। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।