Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पेट दर्द हो रहा... हवालात का गेट खुलवाकर भागे दो गैंगस्टर, पुलिस ने 2 घंटे में दबोचा

Mar 09, 2026 03:18 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टीम, सिद्धार्थनगर
share Share
Follow Us on

सिद्धार्थनगर में 25-25 हजार के इनामी दो गैंगस्टर लॉकअप से पेट दर्द का बहाना बनाकर फरार हो गए। संतरी से धक्का-मुक्की कर भागे आरोपितों को पुलिस ने घेराबंदी कर करीब दो घंटे के भीतर कस्बे के पास से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

पेट दर्द हो रहा... हवालात का गेट खुलवाकर भागे दो गैंगस्टर, पुलिस ने 2 घंटे में दबोचा

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में शनिवार को एसओजी और शोहरतगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 25-25 हजार रुपये के इनामी दो गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया था, लेकिन रविवार की सुबह पेट दर्द का बहाना बना कर दोनों शातिर संतरी से लॉकअप खुलवाकर फिर फरार हो गए। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई और घेराबंदी के चलते दोनों को करीब दो घंटे के भीतर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से पुलिस महकमे में कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।

जिले के एसएसपी डॉ अभिषेक महाजन ने रविवार शाम पुलिस लाइंस सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि शनिवार को एसओजी और शोहरतगढ़ पुलिस की टीम ने कस्बे के प्लाइवुड तिराहे से दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपितों की पहचान अतुल उर्फ इन्द्र कपूर उर्फ इन्द्रजीत उर्फ साका पुत्र बलिराम और मो. रकीब उर्फ झीनक पुत्र ढोला उर्फ सरदार हुसैन निवासी नीबी दोहनी, थाना शोहरतगढ़ के रूप में हुई है।

लॉकअप का गेट खुलवाकर भागे थे गैंगस्टर

पुलिस के मुताबिक अतुल के खिलाफ शोहरतगढ़ और चिल्हिया थाने में कुल 15 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि मो. रकीब पर छह मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद दोनों को शोहरतगढ़ थाने के लॉकअप में रखा गया था। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे दोनों आरोपितों ने पेट दर्द का बहाना बनाकर पहरा दे रहे संतरी से लॉकअप का ताला खुलवाया। ताला खुलते ही उन्होंने संतरी की रायफल छीनने का प्रयास किया और धक्का-मुक्की कर मौके से भाग निकले। अचानक हुई इस घटना से पुलिसकर्मियों में अफरातफरी मच गई।

ये भी पढ़ें:नाबालिग को भगाने के आरोप में पुलिस ने पकड़ा, कस्टडी में ब्लेड से खुद की गर्दन
ये भी पढ़ें:दौड़ते हुए महिला के गले से छीनी चेन, 12 घंटे बाद लंगड़ाते पुलिस कस्टडी में दिखे

2 घंटे के भीतर दोनों गैंगस्टर गिरफ्तार

संतरी और कार्यालय में मौजूद हेड मोहर्रिर ने तुरंत उनका पीछा किया और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीओ शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी के नेतृत्व में शोहरतगढ़ पुलिस और एसओजी की टीम सक्रिय हो गई। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते फरार हुए दोनों आरोपितों को करीब दो घंटे के भीतर कस्बे के चौधरी मैरेज लॉन के पीछे से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में संतरी की तहरीर पर दोनों आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(2), 262 और 132 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:IFS अफसर बनकर जमाता था धौंस, नौकरी और प्रमोशन दिलाने के नाम पर ठगी; गिरफ्तार

दोनों आरोपियों से पूछताछ

गिरफ्तारी करने वाली टीम में एसओजी प्रभारी मिथिलेश कुमार राय, थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह, एसआई संतोष कुमार यादव, हेड कांस्टेबल राजीव शुक्ल, मनोज राय, दिलीप कुमार और कांस्टेबल वीरेन्द्र तिवारी, सत्येन्द्र यादव व धर्मनाथ यादव शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपितों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Siddharthnagar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |