शादीशुदा महिला के इश्क में दीवाने हुए दो दोस्त, 11 बोतल बियर गटकी; फिर एक ने दूसरे का किया कत्ल

शादीशुदा महिला के इश्क में दीवाने हुए 2 दोस्तों में से एक ने दूसरे की हत्या कर दी। महिला हत्यारोपी की भाभी लगती थी। हत्याकांड में उसका साथ एक नाबालिग ने भी दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोगों दिमाग में एक सवाल बार-बार कौंध रहा कि आखिर रिश्तों की मर्यादा बार-बार क्यों तार हो रही है।

Murder in love triangle : उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक शादीशुदा महिला के इश्क में डूबे दो दोस्त एक-दूसरे के दुश्मन बन गए। हालांकि उन्होंने दिल की ये नफरत दिल में ही रखी। दोनों दोस्त और एक अन्य किशोर साथ बैठकर 11 बोतल बियर गटक गए। फिर एक दोस्त और उसके नाबालिग दोस्त ने मिलकर तीसरे की हत्या कर दी। पुलिस ने कुशीनगर के इस गौरव उर्फ गोलू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली है।

कुशीनगर के डिघवा बुजुर्ग गांव का रहने वाले गौरव उर्फ गोलू की लाश शुक्रवार की सुबह मिली थी। पुलिस ने लाश मिलने के बाद से ही घटना के खुलासे के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जल्द ही पुलिस के हाथ गौरव की हत्या का सुराग लग गया। पता चला कि गौरव के दोस्त ने ही अपने सहयोगियों संग मिलकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने हत्यारोपी दो युवकों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। हत्यारोपी का सहयोग करने वाले बाल अपचारी को भी पुलिस ने कस्टडी में ले लिया। एसपी कुशीनगर ने पुलिस टीम को इनाम देने की घोषणा की है।

एएसपी सिद्धार्थ वर्मा और सीओ डॉ अजय कुमार सिंह ने शनिवार को कसया थाने में आयोजित प्रेसवार्ता में यह जानकारी दी। शव मिलने के चौबीस घंटे के भीतर गौरव हत्याकांड का खुलसा करते हुए एएसपी ने बताया कि कसया नगर के वार्ड नंबर 5 डिघवा बुजुर्ग के पोखरा टोला में गौरव उर्फ गोलू की हत्या कर शव गांव के बाहर खेत में फेंक दिया गया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए महज छह घंटे के भीतर मामले से पर्दा उठाते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके सहयोगी एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है।

एएसपी ने बताया कि मृतक गौरव और उसके दोस्त नितेश कुमार पुत्र गुलाब प्रसाद निवासी पोखरा टोला, दोनों का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला नितेश की रिश्ते में भाभी लगती है। जब नितेश को यह पता चला कि गौरव का भी संबंध मेरी भाभी से है तो उसने गौरव को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। साथी राहुल प्रसाद पुत्र बिधिलाल निवासी बड़गांव टोला धर्मागर छपरा थाना कुबेरस्थान को भी शामिल किया।