UP Elections: भाजपा छोड़ सपा में शामिल दो पूर्व विधायक, कौन हैं सिनोद शाक्य और कुशाग्र सागर

बदायूं में भाजपा को झटका लगा है। दातागंज के पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और बिसौली के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दोनों को सदस्यता दिलाई। सपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

सिनोद शाक्य का सियासी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वह पहले दो बार विधायक रहे। 2007 व 2012 में दातागंज से बसपा के विधायक रहे। फिर सपा में शामिल हो गये। 2022 से पहले वह सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ समय से वह भाजपा में उचित सम्मान न मिलने से नाराज चल रहे थे और दातागंज से टिकट की मांग कर रहे थे। वहीं कुशाग्र सागर बिसौली से पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा से इस्तीफा दिया था।

कुशाग्र सागर भी सपा के हुए कुशाग्र सागर 11 साल भाजपा में रहे पिछला चुनाव हार गये थे। सपा प्रत्याशी आशुतोष मौर्या की चुनाव जीतने के बाद वे भाजपा के संपर्क में आये। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद उनकी भाजपा से नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों दिग्गज नेताओं के सपा में आने से जिले में सपा को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के आने से पार्टी संगठन और मजबूत होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा।