UP Elections: भाजपा छोड़ सपा में शामिल दो पूर्व विधायक, कौन हैं सिनोद शाक्य और कुशाग्र सागर
बदायूं में भाजपा को झटका लगा है। दातागंज के पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और बिसौली के पूर्व विधायक कुशाग्र सागर भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हो गए। लखनऊ में अखिलेश यादव ने दोनों को सदस्यता दिलाई। सपा को 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
बदायूं, हिन्दुस्तान टीम: जिले की सियासत में सोमवार को बड़ा उलटफेर हुआ। दातागंज से पूर्व विधायक सिनोद शाक्य और बिसौली से पूर्व विधायक कुशाग्र सागर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव और बदायूं सांसद आदित्य यादव भी मौजूद रहे। दातागंज इलाके से ब्लॉक प्रमुख के देवर केसी शाक्य भी अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए।
सिनोद शाक्य का सियासी सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है। वह पहले दो बार विधायक रहे। 2007 व 2012 में दातागंज से बसपा के विधायक रहे। फिर सपा में शामिल हो गये। 2022 से पहले वह सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ समय से वह भाजपा में उचित सम्मान न मिलने से नाराज चल रहे थे और दातागंज से टिकट की मांग कर रहे थे। वहीं कुशाग्र सागर बिसौली से पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही भाजपा से इस्तीफा दिया था।
कुशाग्र सागर भी सपा के हुए
कुशाग्र सागर 11 साल भाजपा में रहे पिछला चुनाव हार गये थे। सपा प्रत्याशी आशुतोष मौर्या की चुनाव जीतने के बाद वे भाजपा के संपर्क में आये। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के बाद उनकी भाजपा से नजदीकियां बढ़ गई थीं। दोनों दिग्गज नेताओं के सपा में आने से जिले में सपा को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है सपा जिलाध्यक्ष ने बताया कि दोनों के आने से पार्टी संगठन और मजबूत होगा और 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा।
दारा सिंह और राम बहादुर पासी सपा में शामिल
आपको बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में करीब 20 नेताओं को सपा की सदस्यता दिलाई। इनमें अमेरिका से आईं सबीना परवीन, मेरठ के बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति और पूर्व IAS राम बहादुर पासी जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। राम बहादुर पासी बसपा शासनकाल में मायावती के करीबी माने जाते थे। इस मौके पर पांच गरीब महिलाओं को नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। अखिलेश यादव ने गरीबों के लिए पांच लाख रुपए में मकान बनवाकर देने वाले मंतोष यादव को सम्मानित किया।