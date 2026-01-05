मुरादाबाद-बरेली हाईवे पर दो फ्लाईओवर, मेरठ-मुजफ्फरनगर 6 लेन, पश्चिमी यूपी में सफर होगा आसान

संक्षेप: पश्चिमी यूपी में एक जिले से दूसरे जिले का सफर आसान होने वाला है। मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच 6-लेन हाईवे का निर्माण होगा। इसके लिए डीपीआर का काम अंतिम चरण में है। वहीं, मुरादाबाद-बरेली रूट पर दो फ्लाईओवर की मंजूरी परिवहन मंत्रालय ने दे दी है।

यूपी की योगी सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में लोगों का सफर आसान करने के लिए लगातार फैसले हो रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से भी यूपी को लेकर राहत दी गई है। परिवहन मंत्रालय लगातार नई सड़कों की सौगात दे रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली को राहत देने की तैयारी है।

मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच एनएच-58 के दिन अब बहुरेंगे। मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच 6-लेन हाईवे का निर्माण होगा। इसके लिए डीपीआर का काम अंतिम चरण में है। मार्च तक यह पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद उच्चस्तरीय स्वीकृति के बाद इसी साल एनएच-58 को 6 लेन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इससे मेरठ-मुजफ्फरनगर के बीच लोगों को जाम से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली से देहरादून और हरिद्वार जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पुराने नेशनल हाईवे-58 पर परतापुर से लेकर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे तक लगने वाले जाम से अब जल्द राहत मिलने वाली है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर एनएचएआई ने इस 80 किलोमीटर लंबे हिस्से को 6-लेन करने की तैयारी तेज कर दी है।

​इस प्रोजेक्ट के लिए मैसर्स एफपी इंडिया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की ओर से ड्रोन सर्वे का काम पूर्ण कर लिया गया है। अब सर्वे टीम हाईवे के 130 मीटर चौड़ाई को आधार मानकर आंकड़े जुटा रही है। एनएचएआई अधिकारियों के अनुसार डीपीआर लगभग तैयार हो गई है। जल्द एनएचएआई और मंत्रालय को इसे भेज दिया जाएगा। स्वीकृति के बाद आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

प्रोजेक्ट की चार खास बातें

​20 नए अंडरपास: मेरठ-मुजफ्फरनगर हाईवे पर पड़ने वाले हर छोटे-बड़े चौराहे को बंद कर वहां अंडरपास बनाने का प्रस्ताव है, जिससे क्रॉसिंग के कारण लगने वाला जाम खत्म होगा।

मंसूरपुर में एलीवेटेड रोडः चीनी मिल और मेडिकल कॉलेज के कारण मंसूरपुर में होने वाली भीड़ को देखते हुए वहां 1.5 किलोमीटर की एलिवेटेड सड़क का निर्माण होगा। इससे वहां से आवागमन आसान हो जाएगा।

​फ्लाईओवर का विस्तारः वर्तमान में बने फ्लाईओवर को चौड़ा कर डबल किया जाएगा, ताकि 6-लेन ट्रैफिक बिना रुके गुजर सके।

​सर्विस रोड का जालः स्थानीय वाहनों के लिए हाईवे के किनारे अधिकांश हिस्सों में सर्विस रोड बनाई जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी।

दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर दो फ्लाईओवर मंजूर

वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय ने मुरादाबाद- बरेली रूट पर दो फ्लाईओवर की मंजूरी दी है। एनएचएआई दलपतपुर और धनेटा में हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण करेगा।

दोनों पुल छह लेन के होंगे। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए साल में इन दोनों परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिसका प्रस्ताव साल 2025 के आरंभिक दिनों से लंबित था। सड़क सुरक्षा के तहत हाईवे पर दोनों स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में दर्ज हैं। हाल के दिनों में दोनों क्षेत्रों में कई सड़क हादसे हुए हैं। अब यह कार्य दो साल में पूरा किया जाना है। एनएचएआई इन पुलों के निर्माण में 94 करोड़ रुपये खर्च करेगा।

मुरादाबाद-बरेली सिक्स लेन का डीपीआर अप्रूव

मुरादाबाद से बरेली के बीच की सड़क भी अब सिक्स लेन की होगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दे दी है। यह प्रोजेक्ट पूरा होने में पहले भूमि अधिग्रहण होगा, उसके बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यानि कि दिल्ली से लखनऊ का सफर सिक्स लेन से संभव होगा। अभी मुरादाबाद से दिल्ली हाइवे छह लेन का है। मंत्रालय ने लखनऊ तक के लिए इस प्रोजेक्ट के खर्च, नक्शा, टाइमलाइन और सहूलियतों के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।