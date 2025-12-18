Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsTwo flyovers and one underpass will be built on the Lucknow-Kanpur highway, and 5 black spots will be improved
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर 2 फ्लाईओवर और एक अंडर पास बनेगा, 5 ब्लैक स्पॉट सुधारेंगे

संक्षेप:

लखनऊ-कानपुर हाईवे पर 2 फ्लाईओवर और एक अंडर पास बनेगा। हाईवे पर चिन्हित पांच ब्लैक स्पॉट सुधारे जाएंगे। दो स्थानों पर सर्विस लेन बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थानीय कार्यालय ने कार्य योजना बना कर दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेज दिया है।

Dec 18, 2025 06:13 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
लखनऊ-कानपुर हाईवे पर चिन्हित पांच ब्लैक स्पॉट सुधारे जाएंगे। इसके लिए एक अंडरपास और दो फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। दो स्थानों पर सर्विस लेन बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्थानीय कार्यालय ने कार्य योजना बना कर दिल्ली स्थित मुख्यालय को भेज दिया है। इसी वित्तीय वर्ष में इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। अप्रैल से उक्त सुधार कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।

एनएचएआई ने सर्वे के दौरान लखनऊ-कानपुर हाईवे पर आशा खेड़ा, नवाबगंज, त्रिभुवन खेड़ा, चमरौली और दही खेड़ा में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे। इनमें नवाबगंज, दही चौकी और त्रिभुवन खेड़ा में वर्ष 2022, 23 और 24 में लगभग 35 हादसे हुए हैं। इन हादसों में लगभग 22 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लिहाजा, इन स्थानों के ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए एनएचआई ने नवाबगंज और दही चौकी में फ्लाईओवर और त्रिभुवन खेड़ा में व्हीकल अंडर पास बनाने का निर्णय लिया है। हादसों के लिहाज से गंभीर माने जाने वाले आशा खेड़ा और चमरौली में सर्विस लेन का चौड़ा किए जाने की योजना है। इन दोनों ही स्थानों पर उक्त अवधि में लगभग 20 से अधिक हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में लगभग 15 की मौत हो चुकी है। एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्ययोजना के लिए वित्तीय अनुमति मिलने की उम्मीद है। अप्रैल से काम शुरू कर दिया जाएगा। पूर्व में उक्त स्थानों पर फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव था। दोबारा हुए सर्वे में यह निर्णय बदल दिया गया। पहले त्रिभुवन खेड़ा में भी फ्लाईओवर प्रस्तावित था। अब यहां अंडरपास बनेगा। चमरौली और आशाखेड़ा में पहले फुटओवर ब्रिज प्रस्तावित था।

दही चौकी पर बनाया जाने वाला फ्लाईओवर डेढ़ किमी लंबा होगा। यह 12 मीटर चौड़ा होगा, जो कि दो लेन का होगा। नवाबगंज में बनने वाला फ्लाईओवर 600 मीटर लंबा होगा। यह भी 12 मीटर चौड़ा और दो लेन का होगा। इन दोनों फ्लाईओवर बनने के बाद वाहनों को हाईवे को पार करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हादसों पर लगाम लगेगा।

त्रिभुवन खेड़ा में बनाया जाने वाला व्हीकल अंडरपास 300 मीटर लंबा होगा। यह दो लेन का होगा, जिससे कि दोनों साइड के वाहनों को सड़क को पार करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा चमरौली में सर्विस लेन को दोनों तरफ से 500 मीटर और बनाया जाएगा। आशा खेड़ा में कानपुर से आने वाली सड़क पर 600 मीटर की सर्विस रोड बनाई जाएगी। यहां सर्विस रोड बनाने से वाहनों को मुड़ कर हाईवे पर आने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे यहां हादसे नहीं होंगे।

Up News Lucknow News
