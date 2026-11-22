त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे 22 नवंबर को दिल्ली और आनंद विहार से लखनऊ होकर गोरखपुर व छपरा के लिए दो विशेष ट्रेनें चलाएगा। ट्रेनें लखनऊ से होकर गुजरेंगी। इससे पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता: त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे 22 नवंबर को दिल्ली से लखनऊ होकर पूर्वांचल के लिए दो त्योहार विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा। इनमें एक ट्रेन उसी दिन देर रात में और दूसरी अगले सुबह लखनऊ पहुंचेगी। इससे गोरखपुर और बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। ट्रेन नंबर 05020 दिल्ली-गोरखपुर त्योहार विशेष ट्रेन 22 नवंबर को दिल्ली जंक्शन से सुबह 11:10 बजे रवाना होगी। यह रात 8:35 बजे कानपुर सेंट्रल और रात 10:55 बजे लखनऊ पहुंचेगी। इसके बाद बाराबंकी से रात 11:59 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:05 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में शयनयान श्रेणी के छह, सामान्य द्वितीय श्रेणी के सात कोच होंगे।

आनंद विहार से शाम 6: 45 बजे रवाना होगी विशेष ट्रेन ट्रेन नंबर 05014 आनंद विहार टर्मिनल-छपरा(बिहार) त्योहार विशेष ट्रेन 22 नवंबर (रविवार) को आनंद विहार से शाम 6:45 बजे रवाना होगी। यह रात 11:47 बजे टूंडला पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 3:55 बजे कानपुर सेंट्रल से चलकर सुबह 6:25 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से बाराबंकी सुबह 7:22 बजे, बुढ़वल 8:17 बजे, गोंडा 9:50 बजे, बस्ती 11:24 बजे और गोरखपुर दोपहर 12:55 बजे पहुंचेगी। इसके बाद कप्तानगंज, पडरौना और बिहार के सीवान जंक्शन से होते हुए शाम 6:40 बजे छपरा पहुंचेगी। ट्रेन में शयनयान के तीन, सामान्य द्वितीय श्रेणी के छह और कुर्सीयान के सात कोच होंगे।

35 यात्रियों की छूटी ट्रेन, मचा हंगामा वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से आसनसोल स्पेशल ट्रेन (03528) की सूचना और डिस्प्ले स्क्रीन पर जानकारी न मिलने से 35 यात्री स्टेशन पर ही छूट गए। आरक्षण होने और समय से पहले पहुंचे यात्रियों ने ट्रेन छूटने के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर यात्रियों को समझाया। सूचना भेजकर देवरिया में आधे घंटे तक ट्रेन रोकी गई और छूट हुए यात्रियों को 15008 कृषक एक्सप्रेस से देवरिया तक भेजा गया। यात्री जब स्पेशल में सवार हुए तो उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुबह की शिफ्ट में तैनात आउटसोर्स उद्घोषक को हटा दिया गया है।

ट्रेन आने का नहीं हुआ अनाउंसमेंट शनिवार को दिन भर ट्रेनों के आवागमन को लेकर गहमा-गहमी रही। सुबह 6 बजे गोरखपुर से आसनसोल जाने वाली 03528 स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारत समय पर प्लेटफॉर्म से रवाना हो गई। इसके बाद स्टेशन पर आरक्षण होने के बावजूद ट्रेन में न चढ़ पाए करीब 35 यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेशन पर ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था और न ही डिस्प्ले स्क्रीन पर संबंधित ट्रेन की सूचना दिखाई जा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ट्रेन छूटने से काफी पहले स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी।