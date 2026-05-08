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इश्क में 'पागल' दो सहेलियों ने कर दी बगावत, साथ में जिंदगी बिताने पर अड़ीं, समझाते-समझाते पुलिस भी हारी

Dinesh Rathour मेरठ/सरधना, हिटी
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मेरठ में इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती दो युवतियों के बीच प्यार में बदल गई। छह माह तक चली बातचीत के बाद दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को एक युवती जयपुर से सरधना के मुल्हेड़ा गांव में सहेली से मिलने पहुंच गई। 

इश्क में 'पागल' दो सहेलियों ने कर दी बगावत, साथ में जिंदगी बिताने पर अड़ीं, समझाते-समझाते पुलिस भी हारी

Meerut News: कहते हैं प्यार किसी को भी किसी से हो सकता है। फिर चाहें वह लड़का हो या फिर लड़की। यूपी के मेरठ से ऐसा ही मामला सामने आया है। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती दो युवतियों के बीच प्यार में बदल गई। छह माह तक चली बातचीत के बाद दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को एक युवती जयपुर से सरधना के मुल्हेड़ा गांव में सहेली से मिलने पहुंच गई। जानकारी होने पर परिजनों ने विरोध किया, तो हंगामा खड़ा हो गया। बाद में मामला थाने पहुंचा, जहां दोनों साथ रहने की जिद पर अड़ गई। फिलहाल थाने में परिजन और पुलिस दोनों युवतियों को समझाने में लगे हुए थे। लेकिन दोनों युवतियां कुछ भी मानने को तैयार नहीं थीं।

मिली जानकारी के अनुसार करीब छह माह पहले जयपुर और मुल्हेड़ा गांव की युवतियों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। बातचीत बढ़ी तो दोनों एक-दूसरे के करीब आ गईं। दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार का नाम दिया और साथ जिंदगी बिताने का मन बना लिया। शुक्रवार को जयपुर निवासी युवती मुल्हेड़ा गांव पहुंच गई। दोनों ने परिजनों को अपने रिश्ते के बारे में बताया और शादी करने की बात कही। यह बात सुनकर परिजन हैरान रह गए। उन्होंने इसका विरोध किया और जयपुर वाली युवती को जाने के लिए कहा। इस बात पर युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया।

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युवतियों के हंगामे पर पहुंची पुलिस

दोनों युवतियों ने एक साथ रहने की जिद पकड़ ली। हंगामा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस दोनों युवतियों को साथ लेकर थाने आ गई। यहां भी दोनों एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी रहीं। थाने में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। पुलिसकर्मी और परिजन दोनों युवतियों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन दोनों अपने फैसले पर कायम थीं। खबर लिखे जाने तक इस मामले का निपटारा नहीं हो पाया था। पुलिस व परिजन उन्हें समझाने में जुटे हुए थे। उधर, ये घटना क्षेत्र में दिनभर चर्चा का विषय बनी रही।

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दो युवतियां लापता, प्रेमी संग फरार होने की आशंका

वहीं दूसरी ओर कौशांबी जिले के संदीपन घाट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने बताया कि उसकी 20 वर्षीय बहन और भाई की 18 साल की साली पांच मई की दोपहर संदिग्ध दशा में लापता हो गईं। खोजबीन के बाद भी सुराग नहीं लगने पर प्रेमी संग जाने की आशंका जाहिर करते हुए पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मुकदमा कायम कर युवतियों की तलाश शुरू कर दी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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