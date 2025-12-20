न दुकान, न गोदाम… फिर भी करोड़ों का टर्नओवर! कानपुर में टैक्स चोरी करने वाली पकड़ी गईं दो फर्जी फर्म

संक्षेप: कानपुर में सालों से कागजों पर कारोबार कर रही दो फर्मों का खुलासा हुआ है। फर्जी कागजातों पर आईटीसी का लाभ लेकर 6.46 करोड़ टैक्स चोरी को भी अंजाम दिया। उपायुक्त ने तीन महिलाओं समेत पांच के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

यूपी के कानपुर में सालों से कागजों पर कारोबार कर रही दो फर्मों का खुलासा हुआ है। फर्जी कागजातों पर आईटीसी का लाभ लेकर 6.46 करोड़ टैक्स चोरी को भी अंजाम दिया। विभाग के उपायुक्त ने तीन महिलाओं समेत पांच के खिलाफ बेकनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। फर्जीवाड़ा के पीछे संगठित गैंग की आशंका जताई जा रही है।

एसजीएसटी के उपायुक्त धीरेंद्र कुमार की ओर से दर्ज एफआईआर के अनुसार, हीरामनपुरवा में आवासीय पत्ते पर 2018 से संचालित कारोबारी फर्मों के फर्जी होने का खुलासा हुआ है। फुटवियर, प्लास्टिक आइटम का कारोबार करने वाली कोमल ट्रेडर्स का जीएसटी नंबर शबाना नाम की महिला के नाम से है। 2018-19 में नौ करोड़ 71 लाख कारोबार दिखाया गया। वहीं 2019-20 में फर्म ने 19 करोड़ नौ लाख रुपये का व्यापार दिखा गया है।

इस हिसाब से फर्म पर दो साल का पांच करोड़ 14 लाख रुपये टैक्स हुआ। फर्म ने बोगस कागजात के आधार पर आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ भी उठा लिया। फर्म ने पांच करोड़ 14 लाख का गलत तरीके से फर्जी आईटीसी का लाभ लेते हुए टैक्स में समायोजित कर लिया। इसी तरह हीरामन पुरवा में ही स्टार इंटरप्राइजेज ने भी विभाग को धोखे में रखा। आवासीय पत्ते पर तब्बुसम फातिमा नाम की महिला के नाम से संचालित इस फर्म ने 2019-2020 में सात करोड़ 35 लाख का कारेाबार दिखाया। फर्म ने भी बोगस दस्तावेजों के आधार पर एक करोड़ 32 लाख रुपये का आईटीसी का लाभ हासिल कर लिया था।

एसआईबी के छापे में नहीं मिले थे संचालन के साक्ष्य उपायुक्त ने बताया कि एसआईबी ने कई साल पहले दोनों फर्मों के दिए पत्ते पर छापा मारा था। उस दौरान दोनों फर्मों का पता आवासीय निकला था, जबकि यहां किसी भी प्रकार की कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं मिली थीं। जांच में आसपास के लोगों ने फर्म के संचालन से अनभिज्ञता जताई थी।