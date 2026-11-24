गोरखपुर से आसनसोल स्पेशल ट्रेन (03528) की सूचना और डिस्प्ले स्क्रीन पर जानकारी न मिलने से 21 नवंबर को 35 यात्री स्टेशन पर ही छूट गए। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद आनन-फानन को ट्रेन को देवरिया में रोका गया। यात्रियों को कृषक एक्सप्रेस से देवरिया भेजा गया। इस मामले में अब ऐक्शन हुआ है।

गोरखपुर, निज संवाददाता। सूचना न मिलने की वजह से 35 यात्रियों की ट्रेन छूटने के मामले में रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। रेल प्रशासन ने दो संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी है, जबकि तीन रेलकर्मियों को खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। तीनों को विभाग ने नोटिस जारी किया है। मामले की जांच कर रहे स्टेशन डायरेक्टर रतनदीप गुप्ता ने बताया कि यह कार्रवाई ट्रेनों की सूचना के आदान-प्रदान और उद्घोषणा में लापरवाही को लेकर की गई है।

जानकारी के अनुसार, 21 नवंबर को गोरखपुर जंक्शन पर गाड़ी संख्या 03528 गोरखपुर से आसनसोल स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट नहीं होने, डिस्प्ले स्क्रीन पर सूचना नहीं दिखाए जाने से करीब 35 यात्री ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। इसके कारण कुछ देर तक स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सूचना मिलने पर रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर-आसनसोल को देवरिया में रुकवाया और गाड़ी संख्या 15008 कृषक एक्सप्रेस से यात्रियों को वहां भिजवाया गया। इसके बाद सभी छूटे यात्री गोरखपुर-आसनसोल एक्सप्रेस से सवार होकर रवाना हो सके। यात्रियों की ट्रेन छूटने की मामले की जांच के बाद स्टेशन डायरेक्टर ने लापारवाही पाए जाने पर ऑपरेटिंग विभाग के दो कर्मचारी और कॉमर्शियल विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ शिथिलता बरतने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। साथ ही इंक्वायरी कार्यालय में तैनात दो संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं हैं।

ऑपरेटिंग में लगा रिकार्डिंग टेलीफोन रेल प्रशासन ने डिप्टी एसएस ऑपरेटिंग कार्यालय में रिकार्डिंग टेलीफोन की व्यवस्था लागू की है। अब ऑपरेटिंग स्टॉफ और इक्वायरी कार्यालय के बीच होने वाली पूरी बातचीत रिकॉर्ड होगी। इससे पता चल सकेगा कि ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की सूचना कब दी गई और संबंधित सूचना यात्रियों तक पहुंचने में कितना समय लगा। दोनों कार्यालयों के बीच संवाद का रिकॉर्ड रहने से कर्मचारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर बच नहीं सकेंगे। इसके साथ ही ट्रेनों से जुड़ी सूचनाओं का समयबद्ध अभिलेखीकरण भी अनिवार्य किया जा रहा है।

प्लेटफॉर्म की सूचना नहीं मिलने से छूट गए थे 35 यात्री, देवरिया में रोकी गई थी ट्रेन गोरखपुर से आसनसोल स्पेशल ट्रेन (03528) की सूचना और डिस्प्ले स्क्रीन पर जानकारी न मिलने से 21 नवंबर को 35 यात्री स्टेशन पर ही छूट गए। आरक्षण होने और समय से पहले पहुंचे यात्रियों ने ट्रेन छूटने के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया था। सूचना मिलने पर आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक ने टीम के साथ मौके पर पहुंच कर यात्रियों को समझाया। सूचना भेजकर देवरिया में आधे घंटे तक ट्रेन रोकी गई और छूट हुए यात्रियों को 15008 कृषक एक्सप्रेस से देवरिया तक भेजा गया। यात्री जब स्पेशल में सवार हुए तो उन्होंने राहत की सांस ली। वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सुबह की शिफ्ट में तैनात आउटसोर्स उद्घोषक को हटा दिया गया है।

21 नवंबर को सुबह 6 बजे गोरखपुर से आसनसोल जाने वाली 03528 स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारत समय पर प्लेटफॉर्म से रवाना हो गई। इसके बाद स्टेशन पर आरक्षण होने के बावजूद ट्रेन में न चढ़ पाए करीब 35 यात्रियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेशन पर ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था और न ही डिस्प्ले स्क्रीन पर संबंधित ट्रेन की सूचना दिखाई जा रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ट्रेन छूटने से काफी पहले स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी।