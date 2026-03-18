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दो डंपर ड्राइवरों ने किया प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, DM-SSP ने देर रात प्रेस कांफ्रेंस में किया खुलासा

Mar 18, 2026 07:57 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
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DM-SSP ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी शेयर की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि राजकुमार के भतीजे द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए उन्होंने उसके चाचा की हत्या की। जब इस पर सवाल उठा कि उन्होंने चाचा को क्यों मारा तब उनका कहना था कि चाचा के दम पर ही भतीजा मनबढ़ई करता था।

दो डंपर ड्राइवरों ने किया प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल, DM-SSP ने देर रात प्रेस कांफ्रेंस में किया खुलासा

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चिलुआताल क्षेत्र के बरगदवा में मंगलवार सुबह टहलने निकले प्रॉपर्टी डीलर और चौहान समाज के नेता राजकुमार चौहान (उम्र 40 वर्ष) की बदमाशों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पहले उन्हें गोली मारी और फिर चाकू से वार कर जान ले ली। इस हत्याकांड के बाद का पुलिस ने मंगलवार की देर रात खुलासा कर दिया। डीएम दीपक मीणा और एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि दो डंपर चालकों ने मिलकर राजुकमार की हत्या की है। इसमें और कौन लोग शामिल हैं इसकी अभी पूछताछ की जा रही है। बता दें कि राजकुमार चौहान की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर जाम लगा दिया था। 10 थानों की फोर्स मौके पर बुलाई गई और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर किया। पोस्टमार्टम के बाद भाजपा महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य डॉ.राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान की मौजूदगी में मान-मनौवल चलता रहा। रात करीब पौने नौ बजे शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।

देर रात हुई डीएम-एसएसपी की प्रेस कांफ्रेंस में घटना के बाद हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी शेयर की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि राजकुमार के भतीजे द्वारा की गई पिटाई का बदला लेने के लिए उन्होंने उसके चाचा की हत्या की है। जब इस पर सवाल उठा कि उन्होंने चाचा को क्यों मारा तब उनका कहना था कि चाचा के दम पर ही भतीजा मनबढ़ई करता था। इसी वजह से चाचा को मौत के घाट उतार दिया। घटना में इस्तेमाल असलहा अभी तक बरामद नहीं हो सका है।

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान बरगदवा निवासी राज चौहान उर्फ निरहुआ और विपिन यादव के रूप में हुई है। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि राजकुमार के भतीजे नितेश और आरोपी राज चौहान के बीच कुछ महीने से रंजिश चल रही है। करीब दो महीने पहले भतीजे ने राज चौहान की पिटाई कर दी थी, जिसमें राजकुमार ने भतीजे का पक्ष लिया था। इसी रंजिश में मंगलवार सुबह दोनों आरोपी हत्या के इरादे से आए और घटनास्थल पर एक पेड़ के पीछे छिप गए थे।

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राजकुमार के अकेले आते ही एक आरोपी ने फायरिंग की। इसके बाद दोनों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस और परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है।

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सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए दो संदिग्ध

जांच में पुलिस ने आठ सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें दो संदिग्ध नजर आए। इसके बाद सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने घटना स्वीकार करने का दावा किया। हालांकि जिस सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने आधार बनाया है उसमें आरोपित मारते हुए नहीं दिख रहे हैं बल्कि जेब में हाथ डालकर टहलते हुए जाते दिख रहे हैं। हालांकि, पुलिस नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अब तक जांच में संलिप्तता स्पष्ट नहीं हो सकी है। मामले की विवेचना जारी है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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