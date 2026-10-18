घूस लेकर अभ्यर्थियों को पास कराने वाले दोनों डॉक्टर जेल पहुंचे, बीमारी का बहाना भी नहीं आया काम

होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल में घूस लेकर अभ्यर्थियों को पास-फेल करने के आरोपी दो आरोपी डॉक्टरों को आखिर जेल जाना पड़ा। उर्सला के आईसीयू में भर्ती दोनों डॉक्टरों और ड्राइवर को शनिवार हैलट और कार्डियोलॉजी भेजा गया। दोनों हॉस्पिटलों ने फिट घोषित कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। होमगार्ड भर्ती परीक्षा के मेडिकल में घूस लेकर अभ्यर्थियों को पास-फेल करने के आरोपी डॉक्टर प्रवीण कुमार और डॉक्टर महेश द्विवेदी को आखिर जेल जाना पड़ा। उर्सला के आईसीयू में भर्ती दोनों डॉक्टरों और ड्राइवर को शनिवार हैलट और कार्डियोलॉजी भेजा गया। हैलट और कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों ने उनकी प्राथमिक जांच करने के बाद फिट घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को रात करीब 12 बजे जेल भेज दिया।

पुलिस लाइन में 15 अक्टूबर को होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों का मेडिकल हो रहा था। पहले दिन 200 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। मेडिकल के लिए सीएमओ की ओर से चार सदस्यीय डॉक्टरों के दो पैनल गठित किए गए थे। इसमें डॉ. प्रवीण, डॉ. महेश द्विवेदी और डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत भी अभ्यर्थियों का डॉक्टरी परीक्षण कर रहे थे। रात करीब आठ बजे परीक्षार्थियों ने डॉक्टरों पर नाक टेढ़ी और आंख में दिक्कत बताकर पास कराने के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगाकर हंगामा काटा।

वसूली कर रहे डॉ. प्रवीण के चालक अजीत को पीट दिया था। इस मामले में होमगार्ड इंस्पेक्टर सुधांशु सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने अजीत कुमार, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. महेश कुमार द्विवेदी, डॉ. देवेंद्र सिंह राजपूत और दो अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डॉ. प्रवीण, डॉ. महेश और अजीत को गिरफ्तार कर लिया था।

देर रात आईसीयू से ही दोनों को रिमांड पर लिया उधर, कोतवाली पुलिस तीनों को जेल भेजने से पहले मेडिकल चेकअप के लिए उर्सला लेकर पहुंची तो तीनों को गंभीर बीमार बताकर आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। देर रात अस्पताल में ही दोनों डॉक्टरों को न्यायिक रिमांड पर लिया गया, जबकि अजीत का रिमांड निरस्त कर 25 हजार के मुचलके पर छोड़ दिया गया। एसीपी कोतवाली अमित पांडेय ने बताया कि दोनों डॉक्टरों को शनिवार रात जेल में दाखिल करा दिया गया है। दोनों को प्राथमिक जांच में फिट पाया गया।

पुलिस कस्टडी में रहे दोनों डॉक्टर होमगार्ड भर्ती के मेडिकल में घूस लेकर पास कराने के आरोपी दोनों डॉक्टर 16 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में रहे। इस दौरान उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। जेल जाने से पहले कोतवाली पुलिस दोनों को मेडिकल के लिए दोपहर तीन बजे उर्सला लेकर पहुंची तो महज चंद मिनट में ही डॉक्टर व्हीलचेयर पर आ गए और जांच में उन्हें घातक और जानलेवा बीमारियां होने के साथ ही भर्ती करने का मेडिकल प्रपत्र भी तैयार हो गया। इसे कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया है।

इस मामले में कोर्ट ने आदेश की प्रति जिला जज, जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, सीएमओ और शासन को भेजने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पैनल बनाकर बीमार डॉक्टरों का परीक्षण करने के आदेश दिए। कोर्ट ने डॉक्टर सपन गुप्ता को भी नोटिस दिया है। हालांकि शनिवार की देर रात दोनों डॉक्टरों को जेल भेज दिया गया।

होमगार्ड भर्ती के दौरान परीक्षार्थियों से रुपये लेकर पास कराने के आरोपी डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. महेश द्विवेदी और ड्राईवर अजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह तीनों कोतवाली थाने में देर रात से लेकर दूसरे दिन शाम तक कुर्सी पर बैठे रहे। इस दौरान इन्होंने किसी तरह की तकलीफ होने की कोई शिकायत पुलिस से नहीं की। शाम करीब तीन बजे पुलिस तीनों को मेडिकल कराने के लिए उर्सला लेकर पहुंची तो तीनों पुलिस की गाड़ी से तेजी से उतरते हुए ओपीडी तक पहुंचे। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।