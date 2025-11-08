बिहारीजी और प्रेम मंदिर पर दो श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, दोनों ने अस्पताल में तोड़ा दम

संक्षेप: मथुरा के वृंदावन स्थित बिहारी जी और प्रेम मंदिर में दर्शन करने आए दो श्रद्धालुओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मथुरा के वृंदावन स्थित बिहारी जी और प्रेम मंदिर में दर्शन करने आए दो श्रद्धालुओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात से आए श्रद्धालु ने शुक्रवार और दिल्ली के श्रद्धालु ने शनिवार को दम तोड़ दिया। परिजन श्रद्धालुओं के शवों को बिना किसी कार्रवाई के अपने साथ ले गए। डॉक्टर्स ने दोनों मौतों की वजह हार्ट अटैक बताई है। आपको बतादें कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पहली घटना शुक्रवार शाम की तो दूसरी घटना शनिवार सुबह की है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, दोनों परिवारों के लोगों ने पोस्टमॉर्टम व अन्य कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया। दिल्ली के ब्लॉक गली नंबर-7 हरीनगर के अखिल माथुर शनिवार की सुबह परिवार के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने आए थे। वह दर्शन करने के लिए 2 नंबर गेट से प्रवेश कर रहे थे। इसी दौराना वह अचानक से गेट के पास बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वह बेहोश हो गए। इसी दौरान अचानक बेहोश हो गए।