बिहारीजी और प्रेम मंदिर पर दो श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, दोनों ने अस्पताल में तोड़ा दम

बिहारीजी और प्रेम मंदिर पर दो श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, दोनों ने अस्पताल में तोड़ा दम

संक्षेप: मथुरा के वृंदावन स्थित बिहारी जी और प्रेम मंदिर में दर्शन करने आए दो श्रद्धालुओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Sat, 8 Nov 2025 04:27 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मथुरा
मथुरा के वृंदावन स्थित बिहारी जी और प्रेम मंदिर में दर्शन करने आए दो श्रद्धालुओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। आनन-फानन में दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुजरात से आए श्रद्धालु ने शुक्रवार और दिल्ली के श्रद्धालु ने शनिवार को दम तोड़ दिया। परिजन श्रद्धालुओं के शवों को बिना किसी कार्रवाई के अपने साथ ले गए। डॉक्टर्स ने दोनों मौतों की वजह हार्ट अटैक बताई है। आपको बतादें कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है।

पहली घटना शुक्रवार शाम की तो दूसरी घटना शनिवार सुबह की है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार, दोनों परिवारों के लोगों ने पोस्टमॉर्टम व अन्य कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया। दिल्ली के ब्लॉक गली नंबर-7 हरीनगर के अखिल माथुर शनिवार की सुबह परिवार के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने आए थे। वह दर्शन करने के लिए 2 नंबर गेट से प्रवेश कर रहे थे। इसी दौराना वह अचानक से गेट के पास बैठ जाते हैं। देखते ही देखते वह बेहोश हो गए। इसी दौरान अचानक बेहोश हो गए।

उनके अगल-बगल परिवार के लोग खड़े थे। वे और स्थानीय लोग हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। वहां पहुंचे सुरक्षा कर्मी उनको कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस की तरफ लेकर दौड़ पड़े। एंबुलेंस से परिजन जिला संयुक्त अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां डॉक्टर्स ने रामकृष्ण मिशन अस्पताल रेफर कर दिया। आरके मिशन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। मंदिर प्रबंधन के अनुसार, परिवारवालों ने बताया कि मृतक अखिल माथुर 5 साल से दिल के मरीज थे और उनको इलाज चल रहा था।

